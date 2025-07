Fußball-Landesliga: Karakus wechselt das Filderteam

1 Mehmet Karakus (rechts), hier noch im Trikot der Spvgg Cannstatt, ist über den TSV Bernhausen nun beim TV Echterdingen gelandet. Foto: Archiv Günter Bergmann

Der Ex-Stürmer des Fußball-Landesligisten TSV Bernhausen spielt nun beim Liga-Konkurrenten TV Echterdingen.











In der Landesliga, Staffel 2, werden sich die beiden Filderteams zwei Mal gegenüberstehen, zudem ein weiteres Mal im Verbandspokal: Bereits am 26. Juli, 15.30 Uhr, empfängt der TV Echterdingen den TSV Bernhausen. Die Verantwortlichen beider Mannschaften haben sich aber bereits unlängst kurzgeschlossen. Thema war der Transfer von Mehmet Karakus. Der Stürmer, der erst in der vergangenen Winterpause vom Bezirksligisten Spvgg Cannstatt an den Fleinsbach kam und in 13 Spielen vier Tore markierte, ist nun wieder weg beziehungsweise hat seine neue Heimat am Sportpark Goldäcker beim Verbandsliga-Absteiger TV Echterdingen gefunden. Bei den Echterdingern ist man froh, einen Ersatz für das Torjäger-Talent Dorde Smiljic gefunden zu haben. Dieser erzielte im eigenen Bezirksliga-Team 27 Treffer, sollte – wie berichtet – in das A-Team aufrücken. Das war beschlossene Sache, ehe sich Smiljic dann doch noch für ein Engagement beim Verbandsligisten FC Esslingen entschlossen hat. „Wir haben im vorderen Bereich zwangsweise noch nach Alternativen gesucht, die haben wir nun in Mehmet Karakus gefunden“, sagt der TVE-Coach Valentin Haug. Denn Karakus passe perfekt ins Anforderungsprofil: „Schnell, dribbelstark und torgefährlich, so einen Akteur haben wir gesucht.“