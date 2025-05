Fußball Landesliga: Junge Truppe der SKV Rutesheim kommt unter die Räder

1 Flavio Heiler (2. v. re./im Spiel gegen Pleidelsheim) hatte die Führung für die SKV Rutesheim in Cralisheim auf dem Fuß. Foto: Baumann

Mit 0:3 (0:0) unterliegt die SKV Rutesheim in der Fußball-Landesliga beim TSV Crailsheim – Trainer Christopher Baake ist einerseits verärgert, andererseits aber auch über einen Härtetest zufrieden.











Link kopiert



0:3 hört sich deutlich an. Irgendwie so, als hätte ein Team der Partie klar den Stempel aufgedrückt und der anderen Mannschaft keine Chance gelassen. „So klar, wie es das Ergebnis vielleicht suggeriert, so klar war es beileibe nicht“, betonte SKV-Trainer Chistopher Baake nach den 90 Minuten der Rutesheimer beim TSV Crailsheim.