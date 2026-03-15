Fußball Landesliga: Jubel beim TSV Heimerdingen nach 2:1-Erfolg in Oeffingen

Der abstiegsgefährdete Club feiert einen eminent wichtigen 2:1-Auswärtssieg beim TV Oeffingen – Dennis de Sousa Lourenco und Salvatore Pellegrino treffen für den TSV.
Die letzten zehn Minuten der Partie auf dem Oeffinger Kunstrasen waren eine Nervenprüfung für Uwe Sippel und alle, die es mit dem TSV Heimerdingen hielten. Gastgeber TV Oeffingen hatte gerade auf 1:2 verkürzt, der Fußball-Chef des TSV befürchtete, womöglich würde wie so häufig seine Mannschaft kurz vor Schluss einen Gegentreffer kassieren. Das gedankliche Flehen an irgendeine höhere Fußball-Macht wurde erhört – der TSV feierte einen eminent wichtigen Dreier in Oeffingen.