Der TSV Heimerdingen und die SKV Rutesheim erwarten Gegner, die 2026 noch nicht einen einzigen Punkt geholt haben. Für den SV Leonberg/Eltingen gab es eine schlechte Nachricht.
Bei der SKV Rutesheim gab es am vergangenen Wochenende gleich zwei Gründe zum Feiern: Zum einen gelang den Fußballern ein 3:1 im Derby gegen den TSV Heimerdingen. Zum anderen kam die Kunde vom 1:0 des SV Leonberg/Eltingen gegen Tabellenführer FV Löchgau hinzu, womit Löchgau und Rutesheim nun wieder punktgleich sind. „Die Niederlage von Löchgau haben wir mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen. Wichtiger war aber unser Sieg, denn um die Meisterschaft können wir nur mitspielen, wenn wir unsere Hausaufgaben machen“, betont SKV-Trainer Christopher Baake.