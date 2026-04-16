Bei der SKV Rutesheim gab es am vergangenen Wochenende gleich zwei Gründe zum Feiern: Zum einen gelang den Fußballern ein 3:1 im Derby gegen den TSV Heimerdingen. Zum anderen kam die Kunde vom 1:0 des SV Leonberg/Eltingen gegen Tabellenführer FV Löchgau hinzu, womit Löchgau und Rutesheim nun wieder punktgleich sind. „Die Niederlage von Löchgau haben wir mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen. Wichtiger war aber unser Sieg, denn um die Meisterschaft können wir nur mitspielen, wenn wir unsere Hausaufgaben machen“, betont SKV-Trainer Christopher Baake.

Und die nächste Aufgabe ist in Baakes Augen keine leichte: Am Sonntag (15 Uhr) muss sein Team beim TV Oeffingen antreten. Bei der Mannschaft aus dem Remstal steht seit der Winterpause wieder Haris Krak an der Seitenlinie, der die Oeffinger zuvor bereits zehn Jahre lang trainiert hatte. Die TVO-Bosse ließen sich diese Möglichkeit nicht entgehen, nachdem Krak beim Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen wegen Erfolglosigkeit entlassen worden war. Allerdings war Krak in Oeffingen bisher alles andere als erfolgreich: Sieben Niederlagen aus den sieben Spielen lautet seine Bilanz.

Laurin Stütz (Nr. 7/im Spiel gegen den GSV Pleidelsheim) soll auch gegen den TV Oeffingen für die SKV Rutesheim treffen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Solche Zahlen sind kaum nachvollziehbar bei einem Verein, der zur Winterpause Tabellenvierter war und nach vier Niederlagen zum Rundenstart aus den folgenden zehn Partien 26 von 30 möglichen Punkten geholt hatte – zumal es personell kaum Veränderungen gab. Das Problem des TV Oeffingen ist offensichtlich die Offensive: Obwohl sich das Team um Torjäger Malntin Ymerai (16 Saisontreffer) zahlreiche Chancen herausspielt, gelangen in diesem Jahr nur drei Treffer – was zum Absturz auf Rang elf geführt hat mit nur noch drei Zählern Abstand auf den Relegationsrang. „Für Oeffingen geht es mittlerweile ums nackte Überleben, das macht sie umso gefährlicher“, warnt SKV-Coach Baake, der bis auf die Langzeitverletzten Lars Ludwig und Lars Eiwen personell aus dem Vollen schöpfen kann.

TSV Heimerdingen: Sieg ist Pflicht

Die zweite Mannschaft der Liga, die in diesem Jahr noch keinen einzigen Zähler geholt hat, ist der SV Kaisersbach, der am Samstag (14 Uhr) beim TSV Heimerdingen zu Gast ist. Und auch vor diesem Gegner mangelt es nicht an Warnungen. „Es ist vielleicht sogar schwieriger, gegen den Tabellenletzten zu spielen als zuletzt in Rutesheim, weil gegen Kaisersbach jeder einen Sieg erwartet“, sagte der Sportliche Leiter Daniel Riffert. Dennoch sind in Heimerdingen drei Punkte nach zuletzt zwei Niederlagen fest eingeplant, um den Abstand zu den Abstiegsplätzen wieder zu vergrößern. „Jetzt kommen die Gegner, gegen die wir Punkte sammeln müssen“, stellt Riffert klar.

Robin Reichardt (li./gegen SSV Schwäbisch Hall) steht dem TSV Heimerdingen wieder zur Verfügung. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Zumal es aus dem Hinspiel noch etwas gutzumachen gibt: Nach einer 3:0-Führung gaben die Grün-Weißen die Begegnung nach einer desaströsen zweiten Halbzeit mit 3:4 ab und ermöglichten dem SV Kaisersbach einen seiner nur vier Saisonsiege. Da trifft es sich gut, dass Flügelflitzer Robin Reichardt nach seiner Pause wegen Schulterproblemen wieder einsatzbereit ist – zumal Hakan Tepegoez nach der Roten Karte in Rutesheim gesperrt und Furkan Yildiz verletzt ausgewechselt werden musste. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Gabriel Fota, der an einer Fußprellung laboriert.

SV Leonberg/Eltingen muss rotieren

Personell rotieren muss auch Trainer Robert Gitschier beim Auftritt des SV Leonberg/Eltingen am Sonntag (15.15 Uhr) bei der Spvgg Satteldorf. Julian Häusler fehlt urlaubsbedingt, Marvin Hampel leidet noch immer unter einer Grippe, Finley Strahl hat nach wie vor Leistenprobleme. Gar nicht mehr in dieser Saison spielen wird Sandro Seeber, bei dem bei einer Untersuchung mehrere Risse in der Patellasehne entdeckt wurden. Erfreulich immerhin, dass Joshua Trefz nach seiner Gelb-Roten Karte und Marijan Salopek, der zuletzt beruflich verhindert war, wieder in den Kader zurückkehren.

Auf die beiden Defensivspezialisten dürfte in Satteldorf einiges an Arbeit zukommen. Die Spvgg liegt zwar noch immer auf dem Relegationsplatz, hat zuletzt aber zweimal gewonnen und nur in Rutesheim durch ein Last-Minute-Tor und in Schwäbisch Hall knapp verloren. Vor allem Routinier Michael Eberlein zeigt sich in bestechender Form: Zehn Treffer hat der Offensivmann in diesem Jahr bereits erzielt, der zusammen mit Spvgg-Torjäger Baris Yerlikaya (zwölf Saisontore) und Toni Weihbrecht die Fäden bei der Spvgg zieht.

Doch der SV Leonberg/Eltingen kann nach dem 1:0 gegen den Klassenprimus FV Löchgau mit breiter Brust antreten. „Wir haben zuletzt unsere defensive Stabilität wieder gefunden und wollen in Satteldorf mindestens einen Punkt mitnehmen“, gibt Coach Gitschier als Marschroute aus.