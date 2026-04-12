Trotz guter Ansätze unterliegt der TSV Plattenhardt im Kellerduell dem FV Neuhausen mit 1:3. Der Chancenwucher des Tabellen-13. rächt sich.

Erheblicher Rückschlag für den TSV Plattenhardt im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga. Im Filder-Kellerduell verlor das Team um Spielertrainer Pierre Eiberger gegen den FV Neuhausen mit 1:3. „Es hat die abgezocktere Mannschaft gewonnen. Wir machen es gut, verteidigen aber in den wichtigen Momenten nicht gut genug. Da fehlen aktuell ein paar Prozent“, sagt Eiberger.

Zunächst waren die Plattenhardter gut im Spiel, nutzten in der ausgeglichenen Partie ihre Chancen jedoch nicht. „Das waren zwei, drei richtig dicke Dinger, die wir liegen gelassen haben“, berichtet Eiberger.

Die Quittung für die mangelnde Effizienz: David Govorusic erzielte in der 55. Minute die 1:0-Führung für die Gäste. „Wir müssen das auf der Außenbahn schon viel früher besser verteidigen“, ärgert sich der Coach. Markus Fickeisen erhöhte in der 69. Minute auf 2:0. „Der Treffer muss auch nicht fallen, da sind wir einfach zu unaufmerksam“, sagt Eiberger. Der eingewechselte Aristidis Perhandidis machte mit seinem Anschlusstreffer das Spiel noch einmal spannend (72.). „In so einer Situation macht man sich immer Gedanken, das kann einem schnell das Genick brechen“, sagt Neuhausens Coach Ugur Yilmaz. Nachdem Perhandidis jedoch den möglichen Ausgleich liegen ließ, machte Fabio Andretti mit seinem Kontertor in der Nachspielzeit alles klar (90. +3). „Ein verdienter Sieg“, sagt Yilmaz.

Wichtiges Duell gegen Echterdingen

Die Plattenhardter verlieren damit weiter den Anschluss an das rettende Ufer. „Für den Moment tut es noch weh, wir haben aber am Wochenende schon ein ganz wichtiges Spiel gegen Echterdingen“, sagt Eiberger.

Plattenhardts „Spieler des Spiels“

Emre Göcer. (Nominierungen: 1). Spielte auf der Sechs und machte ein ordentliches Spiel ohne große Höhe- oder Tiefpunkte.

TSV Plattenhardt: Grbic – Grun, Markovic, Gyselincks (86. Hörz) – Hornung, Göcer, Blazek, Zugac (58. Perhandidis), Eichhorn (63. Eiberger) – Krpan (75. Boketsu), Servi (58. Moll).

FV Neuhausen: Rudnicki – Plattenhardt, Denzinger, Herzog – Potsolidis, Mozer, Gerxhaliu, Schenk (90. +1 Stickel) – Govorusic (68. Weckerle), Fickeisen (86. Wanner), Güth (82. Andretti).