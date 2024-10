Fußball-Landesliga: Hat die „Lachnummer“ schon für Sonntag folgen?

1 Darf Götz Gaiser (rechts) am Sonntag für den MTV auflaufen oder nicht? Foto: Archiv Günter Bergmann

Der MTV Stuttgart erhält vor der Partie beim FV Neuhausen unerfreuliche Post vom Verbandssportgericht. Der TSV Bernhausen traut sich Sieg Nummer vier in Folge zu, und der TSV Weilimdorf will nach dem Spitzenspiel-Nackenschlag die passende Antwort geben.











Link kopiert



Neunter Spieltag in der Landesliga-Staffel 2, und der bislang erfolgsverwöhnte Tabellenzweite TSV Weilimdorf möchte nach der Topspielklatsche zurück in die Erfolgsspur. Der Aufsteiger TSV Bernhausen tritt derweil mit breiter Brust und nahezu ohne Ausfälle beim TSGV Waldstetten an. Während der MTV Stuttgart – mittlerweile ordentlich in der Liga unterwegs – sich weiter stabilisieren möchte.