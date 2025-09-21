Fußball Landesliga: Haris Gudzevic führt TSV Heimerdingen mit Dreierpack zum Sieg

Der TSV Heimerdingen schlägt in der Fußball-Landesliga den TSV Ilshofen mit 5:1. Bereits am Mittwoch kommt die SU Neckarsulm – Trainer Markus Koch warnt vor dem Gegner.
Der TSV Heimerdingen hat die schwache Leistung vom 0:2 gegen die SG Weinstadt vergessen gemacht und beim TSV Ilshofen souverän mit 5:1 (1:0) gesiegt. Nach der ersten Saisonniederlage stellte Trainer Markus Koch sein Team auf zwei Positionen um, Robin Reichardt und Furkan Jildiz starteten für Marc Geist (Bank) und Gabriel Fota (nicht im Kader).