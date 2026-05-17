Der Jubel fällt verhalten aus: Verteidiger Julian Häusler vom SV Leonberg/Eltingen zieht sich beim 5:0-Erfolg über den TSV Heimerdingen einen Schlüsselbeinbruch zu.
Es war eine Szene, wie sie in jedem Fußballspiel zigmal vorkommt: Nach einer Flanke in den Strafraum in der 60. Minute stiegen Julian Häusler und ein Heimerdinger mit mehreren Akteuren zum Kopfball hoch. Doch dass nach der Landung auf dem Boden etwas Schlimmeres passiert war, wurde den rund 150 Zuschauern schnell bewusst, als es quälend lange Minuten dauerte, ehe der SV-Verteidiger sich wieder vom Spielfeld erheben konnte.