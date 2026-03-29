Fußball-Landesliga: Geht doch noch was? Bernhausener Erleichterung nach Tomic-Doppelpack

Mit einem 3:1-Sieg in Maichingen sind die Filderstädter plötzlich wieder an der Spitzengruppe dran. Derweil steht hinter den Kulissen der nächste Abgang fest.

Na also, es geht doch noch! Erleichterung allenthalben beim Fußball-Landesligisten TSV Bernhausen: Nach vier Niederlagen in Serie hat der vormalige Titelmitfavorit einen Rutsch vollends in die Krise verhindert. Ja, mehr: Mit seinem 3:1-Auswärtssieg beim GSV Maichingen ist er prompt einer der großen Gewinner des Spieltags. „Verrückt. Irgendwie will diese Saison wohl keiner Meister werden“, sagt der Trainer Roko Agatic halb kopfschüttelnd, halb lachend beim Blick auf die Tabelle. Da in deren Spitzengruppe erneut das große Stolpern war, sind die Filderstädter wieder bis auf zwei Punkte am Relegationsrang dran. Hat manch einer im Aufstiegsrennen zu früh den Abgesang angestimmt?

Das aktuelle eigene Ergebnis hält Agatic jedenfalls für „extrem wichtig, vor allem auch für die Köpfe“, bevor es nun am Donnerstagabend (19.30 Uhr) am Fleinsbach zum Verfolgerduell mit dem TSGV Waldstetten kommt. Einstweilen machte sich gegen einen tief stehenden Gegner die Umstellung auf ein 3-4-1-2-Spielsystem bezahlt, wobei sich der Coach sogar den Luxus leisten konnte, zunächst auf seinen Kapitän zu verzichten. Der Kapitän Ivan Matanovic saß wegen Leistenbeschwerden nur auf der Bank. Erst in der Schlussphase machte er noch für ein paar Minuten mit.

Zum Matchwinner wurde ein anderer: Mihael Tomic. Der 25-Jährige schnürte einen Toredoppelpack. Ein 20-Meter-Schuss in den Winkel sowie ein Abstauber von ihm nach Demir-Vorlage machten alles klar (38./81.). Zuvor hatte Julijan Milos die Bernhausener mit einem Distanztreffer in Führung gebracht (14.) und Martin Topic für Maichingen per Kopf ausgeglichen (16.). Weitere Gegentreffer verhinderte der gut aufgelegte Torhüter Matej Livancic.

Im Hintergrund steht derweil ein weiterer Abgang fest: Wie Bogdan Rangelov wird auch der Youngster Jamie-Noah Demir nach der Saison zum Staffelrivalen SV Böblingen wechseln.

Bernhausener „Spieler des Spiels“

Mihael Tomic (Nominierungen: 4). Und schon wieder er. Am Spieltag zuvor zwei Torvorlagen, diesmal zwei Tore. Der eigentliche Mittelfeldmann machte in neuer Rolle als zweite Sturmspitze ordentlich Betrieb.

SV Maichingen: Colak – Ehmke (87. Bozkurt), Schmidt, Topic, Semeraro – Vila (78. Marques Moreira), Schall – Ferrelli (71. Peric), Klauß (46. Syla, 84. Komarica), Intemperante – Flaig.

TSV Bernhausen: Livancic – Lujic, Meinlschmidt, Sterian (88. Bayrak) – Henneh (78. Böhmer), Galla, Milos, Walz – Jordacevic (79. Matanovic) – Demir (90. Shamenko), Tomic (84. Stegl).