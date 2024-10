Fußball Landesliga: Flavio Heiler schießt SKV Rutesheim zum Last-Minute-Sieg

1 Später Erfolg für die SKV Rutesheim: Maxim Russ (re.) gegen den Crailsheimer Nico Luca Maurer Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Als sich im Sportpark Bühl so ziemlich alle mit einem Unentschieden abgefunden haben, schlägt Flavio Heiler zu: Der Joker erzielt den Siegtreffer zum 2:1 (1:1) für die SKV Rutesheim über den TSV Crailsheim.











Flavio Heiler ist am Donnerstagabend zum Joker für die SKV Rutesheim geworden. Der erst in der 79. Minute eingewechselte Stürmer erzielte in der 93. Minute den späten Siegtreffer zum 2:1-Erfolg für seine Elf im Duell mit dem Tabellennachbarn TSV Crailsheim. In der Schlussphase hatten die Gastgeber zuvor schon einige hochkarätige Möglichkeiten vergeben. Der TSV Crailsheim war bereits nach sechs Minuten in Führung gegangen, als die SKV-Defensive nach einer Ecke den Ball nicht geklärt bekam und Daniele Hüttl mit seinem sechsten Saisontreffer zum 0:1 traf.