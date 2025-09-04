Fußball Landesliga: Fixstern im Fußball-Kosmos des SV Leonberg/Eltingen

Marco Seufert ist nicht nur Kapitän und Führungsspieler beim Verein – er bringt sich auch abseits des Feldes ein. Am Sonntag geht es gegen den SSV Schwäbisch Hall.
Der Vater von Marco Seufert hat nicht vor Begeisterung in die Hände geklatscht, als sein 15 Jahre alter Filius beschlossen hatte: Ich lass’ die Leichtathletik bleiben und konzentriere mich ganz auf Fußball. Papa Seufert, ein ordentlicher Mittelstreckenläufer des TSV Eltingen, hat den Beschluss mit der fatalen Hilflosigkeit eines Teenager-Vaters akzeptiert – und heute wird er wahrscheinlich zugeben: Der Sohn hat sich gut entschieden.