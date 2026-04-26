Fußball Landesliga: Filip Milos sorgt für Explosion der Gefühle beim TSV Heimerdingen

Der Fußball-Landesligist aus Heimerdingen schlägt den SSV Schwäbisch Hall in einer hoch dramatischen Partie mit 4:3. Der TSV führt 2:0, liegt dann 2:3 zurück und jubelt dennoch am Ende.

Die Fußball-Fans des TSV Heimerdingen sollte in Zukunft besser nicht mehr ohne Herztropfen oder Beruhigungstabletten auf den Sportplatz gehen: Der Landesligist schlug den SSV Schwäbisch Hall in einer nervenaufreibenden Partie vor 120 Zuschauern mit 4:3 (2:1), nachdem er erst 2:0 geführt hatte und danach 2:3 hinten gelegen hatte. Filip Milos traf in Minute 83 zum entscheidenden Tor.

„Mein Puls ist immer noch bei 180“, stöhnte Uwe Sippel emotional angezählt, aber glücklich, „was für eine Achterbahnfahrt.“ Dank das wichtigen Erfolgs hat der TSV den Vorsprung auf den Relegationsplatz bei sechs Zählern gehalten, acht sind es auf den ersten Abstiegsrang.

Nur zwei Feldspieler sitzen auf der Bank

Dabei hatte der Tag massiv mies begonnen – die Stammkräfte Martin Kuchtanin und Shakur Traore hatten Trainer Markus Koch am Morgen informiert, dass sie wegen Krankheit nicht in der Lage seien, 90 Minuten zu kicken. Auf der Bank saßen in Marius Riedmiller und Ayyub Baroudi lediglich zwei Feld- sowie die zwei Torspieler Maik Riesch und Tom Kaczmarek – eine denkbar ungünstige Konstellation, um im Fall der Fälle taktisch adäquat reagieren zu können.

Haris Gudzevic (re.) traf zweimal: Einmal vom Elfmeterpunkt, einmal per Elfmeter-Nachschuss. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Allen widrigen Vorzeichen zum Trotz startete die Heimerdinger ausgezeichnet, erspielten sich Feldvorteile und Torchancen. Nach einem Foul an Rudolf Buxmann verwandelte Haris Gudzevic den Strafstoß zum 1:0 (7.). Dann ließ der TSV gar das 2:0 durch Robin Reichardt folgen (19.), der nach einem tiefen Pass dem Gegenspieler entwischt war. Das überraschende 1:2 des SSV von Daniel Gomez war der erste emotionale Tiefschlag für die Gäste (35.). „Damit kam der SSV erst zurück ins Spiel“, sagte TSV-Coach Koch.

Dem 2:2 durch Noah Kepplinger (60.), der einen Aufbaufehler in der Abwehr nutzte, gingen zwei Hochkaräter voraus, Buxmann und Sebastian Bortel hatten das 3:1 auf dem Fuß, doch sie vollendeten nicht. Es kam noch übler: Erneut Kepplinger drehte kurz nach dem Ausgleich mit dem dritten SSV-Tor die Partie (60.), als er im zweiten Versuch im 1:1-Duell mit Goalie Lukas Emmrich den Ball ins Heimerdinger Tor schob.

Robin Reichardt (li.) markierte Tor Nummer zwei für den TSV. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Doch, und das belegt, dass der TSV ein gefestigtes Team ist, lagen die Heimerdinger nicht k. o. am Boden, sondern war quicklebendig. „Wir haben große Moral gezeigt“, betonte Koch. Buxmann wurde erneut im 16er gelegt, Gudzevic verwandelte den zweiten Strafstoß aber erst im Nachschuss (68.), was den TSV-Fans einen sekündlichen Gibt’s-doch-gar-nicht-Schock verpasst hatte. Kein Blockbuster im TV hätte die Spannung auf ein noch höheres Niveau heben könnte.

Schließlich zischte eine Hereingabe von Filip Milos an allen vorbei ins Haller Tor – die Gefühle der Gäste-Fans explodierten. Nach dem Schlusspfiff konnte sie die strapazierten Nerven mit dem einen oder anderen kühlen Getränk in Normalzustand versetzen. TSV Heimerdingen: Emmrich – Fota, Baumeister, Geppert, Pellegrino – Bortel, Milos – de Sousa Lourenco, Reichardt (88. Baroudi) – Gudzevic (7. Riedmiller), Buxmann.