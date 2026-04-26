Fußball Landesliga: Filip Milos sorgt für Explosion der Gefühle beim TSV Heimerdingen

Der Fußball-Landesligist aus Heimerdingen schlägt den SSV Schwäbisch Hall in einer hoch dramatischen Partie mit 4:3. Der TSV führt 2:0, liegt dann 2:3 zurück und jubelt dennoch am Ende.
Die Fußball-Fans des TSV Heimerdingen sollte in Zukunft besser nicht mehr ohne Herztropfen oder Beruhigungstabletten auf den Sportplatz gehen: Der Landesligist schlug den SSV Schwäbisch Hall in einer nervenaufreibenden Partie vor 120 Zuschauern mit 4:3 (2:1), nachdem er erst 2:0 geführt hatte und danach 2:3 hinten gelegen hatte. Filip Milos traf in Minute 83 zum entscheidenden Tor.