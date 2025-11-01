Fußball-Landesliga: Feuerwerk nur für den Gegner – warum der TSV Bernhausen das Topspiel verliert

Beim 1:2 in Köngen geht der Matchplan des gastgebenden Überraschungstabellenführers auf. Den Bernhausenern hilft am Ende auch ein Arjen-Robben-Auftritt nichts.
Es war nur ein zeitlicher Zufall, aber der kam passend. Am späten Freitagabendhimmel stiegen Lichter und Raketen eines benachbarten Feuerwerks auf, als auf dem Stadionrasen die Kicker in Grün-Weiß ihr nächstes Ausrufezeichen setzten. Denjenigen, die dies eigentlich hatten verhindern wollen, den Gästen vom TSV Bernhausen, blieb am Ende nur ein ohnmächtiges Schulterzucken. Alles versucht, doch es hat nicht gereicht. „Der Gegner macht das brutal gut – und wir selbst waren diesmal nicht in der Form, die ich von uns kenne“, sagte ein enttäuschter Trainer Roko Agatic nach der 1:2-Niederlage seiner Mannschaft im Gipfelduell der Fußball-Landesliga beim TSV Köngen.