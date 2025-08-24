Fußball-Landesliga: Ex-Zweitliga-Profi düpiert dezimierten TSV Plattenhardt

Nach Gelb-Rot in Unterzahl, muss der Aufsteiger gegen den GSV Maichingen eine 1:3-Heimniederlage hinnehmen. Daran ändert auch das Ligadebüt des Knipser-Neuzugangs nichts.
Wie hatte der Trainer Slobodan Markovic gewarnt gehabt? „Ein Spieler der Extraklasse. Einer, der ein Spiel jederzeit allein entscheiden kann.“ Insofern war die Gefahr bekannt. Allein: zu bannen vermochten die Landesliga-Fußballer des TSV Plattenhardt sie nicht. In der ersten Heimpartie der Saison gab es für den Aufsteiger an diesem Sonntag gegen den GSV Maichingen eine 1:3-Niederlage. Zweifacher Torschütze und bester Mann beim Gegner: Michael Klauß, Ex-Zweitliga-Profi (einst drei Jahre beim VfR Aalen) und eben der Akteur von Markovics Radar.