Fußball-Landesliga: Ex-Zweitliga-Profi düpiert dezimierten TSV Plattenhardt

Nach Gelb-Rot in Unterzahl, muss der Aufsteiger gegen den GSV Maichingen eine 1:3-Heimniederlage hinnehmen. Daran ändert auch das Ligadebüt des Knipser-Neuzugangs nichts.

Wie hatte der Trainer Slobodan Markovic gewarnt gehabt? „Ein Spieler der Extraklasse. Einer, der ein Spiel jederzeit allein entscheiden kann.“ Insofern war die Gefahr bekannt. Allein: zu bannen vermochten die Landesliga-Fußballer des TSV Plattenhardt sie nicht. In der ersten Heimpartie der Saison gab es für den Aufsteiger an diesem Sonntag gegen den GSV Maichingen eine 1:3-Niederlage. Zweifacher Torschütze und bester Mann beim Gegner: Michael Klauß, Ex-Zweitliga-Profi (einst drei Jahre beim VfR Aalen) und eben der Akteur von Markovics Radar.

Nach dem überraschenden Auftakt-1:0 im Bezirksderby beim MTV Stuttgart nun also ein erster Dämpfer. „Verdient“, wie der Plattenhardter Fußballchef Sascha Krammer konstatiert. Das Bemühen war zwar da, die Mittel, die Gäste ernsthaft in Gefahr zu bringen, fehlten dem letztjährigen 115-Tore-Team aber die meiste Zeit. Erst recht, als jenes von der 38. Spielminute nur noch zu zehnt auf dem Rasen war. Nemanja Markovic, dem Abwehrchef und Bruder des Trainers, versprang der Ball. Und beim Versuch, sein Missgeschick zu korrigieren, erwischte er die Beine seines Gegenspielers. Die Folge: Gelb-Rot. „In der Bundesliga hätte es vielleicht noch eine letzte Mahnung gegeben, aber man muss sagen: schon eine vertretbare Entscheidung“, sagt Krammer.

Zu diesem Zeitpunkt stand es 1:1. Nach dem Maichinger Führungstreffer von Valdrin Demelli (20.) war Aristidis Perhanidis mit einem strammen 25-Meter-Schuss der Ausgleich gelungen (33.). Das aber sollte es aus Plattenhardter Sicht dann fast schon gewesen sein. Weitere nennenswerte Torchancen? Fehlanzeige. Mit einem Mann weniger fanden die Filderstädter kein Durchkommen mehr. Daran änderte auch das Ligadebüt des erst am Freitag aus dem Urlaub zurückgekehrten Knipser-Neuzugangs Fabijan Krpan nichts. Markovic wechselte den Youngster für die letzte halbe Stunde ein. Bemerkbar machte sich insgesamt, dass in Pierre Eiberger, Kevin Pein (beide Urlaub), Emre Göcer (Gelb-Rot-Sperre) und Oliver Grun (Studienaufenthalt in Brasilien) mehrere Leistungsträger fehlten.

Demgegenüber wurde der erwähnte Klauß zum Matchwinner. Erst nutzte der 38-Jährige noch vor der Pause einen Stellungsfehler von Luka Gyselincks (36.). Dann, in Hälfte zwei, schlug er nach einem Eckball zu (77.). Damit war der Deckel drauf.

Plattenhardter „Spieler des Spiels“

Jamie Luke Straub (Nominierungen: 1). Immerhin der 22-Jährige nutzte die Partie zur Werbung in eigener Sache. Zum zweiten Mal nacheinander in der Startelf, bot er auf der rechten Außenbahn eine beherzte Vorstellung. Viel Einsatz, viele gewonnene Zweikämpfe.

TSV Plattenhardt: Grbic -Eichhorn, Nemanja Markovic, Gyselincks – Sefer – Straub, Blazek (61. Krpan), Dieringer (57. Hörz), Hornung – Perhanidis (75. Beinschrodt), Servi.

GSV Maichingen: Rapp – Ehmke (18. Semerano), Topic, Peric, Kristoffersen – Intemperante (87. Ferrelli), Vila (82. Schmidt), Schall, Demolli (78. Romanyuk) – Syla (66. Flaig), Klauß.﻿