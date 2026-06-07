Der Spitzenreiter bringt mit einem 3:0 beim TSV Crailsheim den Vorsprung ins Ziel. Tobias Gebbert löst mit dem 1:0 die mentalen Fesseln, Laurin Stütz wird Torschützenkönig.
Der Kapitän der SKV Rutesheim tat seine letzte Pflichtaufgabe der Saison: Tim Rudloff überschüttete Trainer Christopher Baake hinterrücks mit der obligatorischen Bierdusche aus dem Zwei-Liter-Stiefel für einen Meistercoach. „Ich bin überwältigt“, sagte der 36-Jährige patschnass, „einfach geil, was der gesamte Verein diese Saison geleistet hat.“