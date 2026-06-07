Der Spitzenreiter bringt mit einem 3:0 beim TSV Crailsheim den Vorsprung ins Ziel. Tobias Gebbert löst mit dem 1:0 die mentalen Fesseln, Laurin Stütz wird Torschützenkönig.

Der Kapitän der SKV Rutesheim tat seine letzte Pflichtaufgabe der Saison: Tim Rudloff überschüttete Trainer Christopher Baake hinterrücks mit der obligatorischen Bierdusche aus dem Zwei-Liter-Stiefel für einen Meistercoach. „Ich bin überwältigt“, sagte der 36-Jährige patschnass, „einfach geil, was der gesamte Verein diese Saison geleistet hat.“

Die Fußballer der SKV Rutesheim feierten mit ihren gut 100 mitgereisten Fans im Crailsheimer Schöneburgstadion den Aufstieg in die Verbandsliga, die der Club 2023 hatte verlassen müssen. Vom Dunst der schwarzen Rauchkerzen umhüllt, in Sektspritzer getaucht und mit Bierflaschen in den Händen feierten die Kicker die Meisterschaft nach ihrem 3:0(0:0)-Erfolg im Hohenlohischen. „Eine tolle Saison – wir sind mit 23 Siegen in 30 Spielen verdient Meister“, jubelte SKV-Medienchef Gunter Epple.

Feiern mit Rauchkerzen, Sekt und Bier

Nach dem Schlusspfiff hatte es kein Halten mehr gegeben. Die Fans auf der Tribüne sangen „So ein Tag“, die Fußballer umarmten jeden, den sie kriegen konnten – es war ein Jubel in Schwarz-Weiß, der so ausgiebig war, dass der Staffelleiter die Spieler per Mikrofon zur Übergabe des Meisterwimpels in den Mittelkreis befehligen musste. „Das war ein perfekter Schlusspunkt der Runde“, sagte Laurin Stütz, der mit dem 3:0 (90+4) sein 34. Saisontor erzielt hatte – Torschützenkönig.

Tobias Gebbert (li.) erlöste alle SKV-Freunde mit dem Treffer zum 1:0. Foto: Nick Henne

Der 26-Jährige erhielt dafür eine Torjäger-Kanone in die Hände gedrückt, es war eine Überraschung – denn eigentlich war Stütz davon ausgegangen, dass der beste Torjäger einer Landesliga eine solche Auszeichnung, die in der Bundesliga üblich ist, nicht erhält. Genommen hat er sie freilich gerne. „Der Torjäger-Titel war nur das i-Tüpfelchen, der ist mir nicht so besonders wichtig“, bekannte Stütz, „wichtig heute war allein, dass wir den Aufstieg geschafft haben.“

Am Ende stand ein klares 3:0, das aber gemessen am Spielverlauf lange nicht so deutlich war. Denn gut 55 Minuten lang hatte die Nervosität, kurz vor der Ziellinie doch noch zu versagen, unsichtbare Fesseln um die Füße der Rutesheimer Kicker gelegt. Es musste lediglich ein Punkt her, dennoch agierte die SKV auf dem großen Rasenplatz nicht ausgesprochen zielstrebig und fokussiert. „Viele von uns waren angespannt“, erzählte Tim Rudloff, „auch wenn versucht wurde, die Bedeutung des Spiels herunter zu reden.“

In Feierlaune: Kapitän Tim Rudloff (li.) und Trainer Christopher Baake Foto: Nick Henne

Hätte Maxim Russ seinen Kopfball aus fünf Metern im TSV-Tor untergebracht (7.) oder wäre der Schuss von Laurin Stütz in Minute 37 ins Tordreieck gesegelt anstatt auf die Latte zu schlagen („Ich dachte, der senkt sich rein ins Tor“), wäre diese lähmende Anspannung gewichen. Aber sie hätte auch zunehmen können, hätte Schiri Nico John nach einer Ecke auf Handelfmeter für den TSV entschieden (41.) – die Crailsheimer tobten, als John kurz vor dem Pfiff die Pfeife doch noch von den Lippen nahm. Nach Rücksprache mit dem Assistenten gab er Freistoß für die SKV, da zuvor ein TSV-Akteur den Ball mit der Hand gespielt hatte. „Ein Gegentor wäre eine immense Hypothek gewesen“, bekannte auch Baake, der umgehend darauf hinwies: „Das war die einzige brenzlige Situation in unserem Strafraum.“

Unsere Empfehlung für Sie Fußball Landesliga SKV Rutesheim vor Aufstiegs-Finale: Das sagen die Spieler Ein Schritt fehlt noch in die Fußball-Verbandsliga: Die Spieler der SKV Rutesheim sind voller Elan und brennen auf das letzte Saisonspiel beim TSV Crailsheim.

Immerhin: Nach der Pause erhöhte die SKV den Druck nach vorn. Schließlich übernahm Tobias Gebbert die Rolle des Dosenöffners. TSV-Keeper Lars Albig hatte einen Eckball von Marcel Held falsch berechnet, faustete unter dem Ball durch – dahinter lauerte Gebbert, der den Ball euphorisch in die Maschen feuerte. „Das fühlte sich so gut an“, erzählte der Torschütze hinterher mit einer Flasche Bier in der Hand, „aber nach der Pause waren wir klar die bessere Mannschaft und haben uns die Sicherheit im Spiel zurückerobert.“

Zahlreiche Fans begleiteten die SKV und sorgten für ordentlich Stimmung auf der Tribüne. Foto: Nick Henne

Mit der Führung waren die Fronten geklärt, der TSV Crailsheim war geschlagen – und es spielte für die Rutesheimer daher keine Rolle mehr, dass Konkurrent FV Löchgau gegen SU Neckarsulm 4:0 führte. Alexander Grau schnürte endgültig den Dreier nach feier Vorarbeit von Markus Wellert (87.), Laurin Stütz setzte nach einem Solo mit einem feinen Heber über Tormann Albig den Schlusspunkt. „Ich hab diese Saison einige Lupfer gehabt“, sagte er, „der war aber perfekt.“

Trainer Baake kämpft um Mallorca-Ticket

Gut, dass die SKV Rutesheim die Relegation vermieden hatte. Denn der Torjäger hatte bereits in der Winterpause die Abschlussreise nach Mallorca gebucht – Abflug 5.50 Uhr am Sonntag. „Die Relegation war keine Option“, sagte Stütz und schmunzelte. Die Spieler und ihr Anhang feierten im SKV-Sportheim – der Einzige, der noch ein Problem mit dem Flug nach Malle hatte, war Christopher Baake. Der hatte sich – aus welchen Gründen auch immer – zunächst keine Flugkarte gebucht. „Wird schon klappen“, sagte der Meistercoach am Samstag. Und behielt recht: Am Sonntag saß Baake mit dem Meisterteam am Strand auf Mallorca. SKV Rutesheim: Göbel – Schneider, Gebbert (90. Boateng), Rudloff, Riedlinger – Russ – Grau (90. Kiloko), Obert (60. Wellert), Held (86. Crepaldi), Heiler (76. Maier) – Stütz.