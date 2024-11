Erfolgsserie ausgebaut: Rutesheim siegt in Kaisersbach

1 Die SKV Rutesheim bleibt auch im siebten Spiel ungeschlagen und zählt in der Landesliga zu den Teams der Stunde. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Durch einen 3:0-Auswärtserfolg beim SV Kaisersbach ist die SKV Rutesheim seit sieben Spielen in der Landesliga ungeschlagen und klettert in der Tabelle auf Rang vier.











Die SKV Rutesheim ist am Sonntagnachmittag ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und hat beim kriselnden SV Kaisersbach einen souveränen 3:0-Sieg feiern können. Auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Kaisersbach erwischte die Mannschaft von Trainer Christopher Baake einen guten Start und bestimmte die Partie von Beginn an.