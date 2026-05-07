Die Fußballer der SKV Rutesheim kämpfen um den Aufstieg, der SV Leonberg/Eltingen und der TSV Heimerdingen wollen den Klassenerhalt möglichst schnell eintüten.
Noch fünf Spieltage, dann ist Schicht im Schacht der Fußball-Landesliga. Für die SKV Rutesheim geht es im Duell mit dem FV Löchgau auf der Zielgeraden um die Meisterschaft, der SV Leonberg/Eltingen und der TSV Heimerdingen wollen die letzten Zweifel am Klassenerhalt möglichst schnell ausräumen. Ein Blick auf das Restprogramm der drei Clubs und wie sie die Chance einschätzen, ihre Ziele zu erreichen.