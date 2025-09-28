Fußball Landesliga: Emotionales Derby: SKV Rutesheim siegt beim TSV Heimerdingen

Tabellenführer SKV Rutesheim gewinnt das Derby beim TSV Heimerdingen mit 3:1 (1:0) – die Gastgeber beenden die Partie nach zwei Roten Karten mit lediglich neun Mann.
Das Derby zwischen dem TSV Heimerdingen und der SKV Rutesheim hielt, was ein Fußball-Derby verspricht: Spannung, Emotionen, Kampf bis zum Schluss. Am Sonntag behielt die SKV mit 3:1 die Oberhand und grüßt mit blütenweißer Weste von der Spitze. „Es war ein verdienter Sieg. Wir waren die bessere Mannschaft“, sagte Trainer Christopher Baake.