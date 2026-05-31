Ohne zahlreiche Stammkräfte hat sich der SV Leonberg/Eltingen im vorletzten Saisonspiel in der Landesliga bei der TSG Öhringen mit 0:2 geschlagen geben müssen. „Auch wenn das Ergebnis ohne Bedeutung war, ist die Niederlage ärgerlich, weil wir viel investiert haben, und zwei dumme Tore die Partie entschieden haben“, bedauerte SV-Trainer Robert Gitschier.

Auf dem großen Öhringer Rasenplatz brauchten die Gäste eine Viertelstunde Anlaufzeit, bis sie richtig in der Begegnung drin waren. Der Tabellenfünfte näherte sich ein paar Mal gefährlich dem SV-Tor an, am Ende fehlte jedoch der letzte Pass oder machten die TSG-Akteure einen Haken zu viel. Der einzige Abschluss der Öhringer ging knapp am Tor der Gäste vorbei.

Ohmes setzt den Strafstoß neben das Tor

In der Folge gelang es den Gästen mit viel Laufarbeit, die Begegnung ausgeglichen zu gestalten. Echte Torchancen wussten beide Defensivreihen bis kurz der Pause zu verhindern. Doch dann bot sich dem SV die Riesenchance auf eine Halbzeitführung, als der Unparteiische nach einem hohen Bein eines TSG-Abwehrspielers im eigenen Strafraum gegen Marco Seufert auf den Elfmeterpunkt zeigte. Doch Ennio Ohmes setzte den Strafstoß links neben das Tor (42.).

Marijan Salopek verursachte einen Handelfmeter für die TSG, den die Öhringen zur 1:0-Führung nutzten. Foto: Andreas Gorr

Auch in der zweiten Hälfte gehörte die erste Tormöglichkeit dem SV, als Patrik Hofmann nach schöner Vorarbeit aus 14 Metern den Ball knapp neben das Öhringer Gehäuse setzte. Im Gegenzug zeigte der Schiedsrichter im Strafraum der Gäste auf den Punkt, nachdem ein aufspringender Ball Marijan Salopek von der Schulter an den Arm sprang. „Diesen Elfmeter kann man pfeifen, aber dann hätte es zehn Minuten später nach einer identischen Szene im Öhringer Strafraum auch Strafstoß für uns geben müssen“, meinte Gitschier. Mihail Darii machte es besser als Ohmes und traf zum 1:0 (52.).

Noch unglücklicher war der Treffer zum 2:0-Endstand in der 70. Minute: Nach einem Freistoß aus 17 Metern von TSG-Spielertrainer Volkan Demir, der sich fünf Minuten zuvor selbst eingewechselt hatte, sprang der Ball kurz vor SV-Schlussmann Philipp Meister auf und änderte wegen eines Sandhäufchens komplett die Richtung, sodass Meister keine Chance hatte. „Die Öhringer hatten sich vor dem Spiel schon entschuldigt, dass der Platz in keinem guten Zustand ist. Blöd, dass dann so eine Platzunebenheit das Spiel entscheidet“, sagte Gitschier.

Dem SV fehlt am Ende die Cleverness

Der SV Leonberg/Eltingen versuchte noch, wenigstens zum Anschlusstreffer zu kommen, wurde für seine Bemühungen aber nicht belohnt. „Wir haben sehr viel Eckbälle gehabt, aus denen wir mehr hätten machen können“, monierte Gitschier. Darüber hinaus gelang es den Gästen mehrfach nicht, gute Umschaltsituationen zu Ende zu spielen. „Da hat ein Stück weit die Cleverness gefehlt“, meinte Gitschier, dessen Team trotz der zweiten Niederlage in Folge auf dem achten Tabellenrang bleibt – dank des besseren Torverhältnisses vor dem punktgleichen TSV Heimerdingen. Jetzt gelte es am nächsten Samstag im letzten Heimspiel gegen die SG Weinstadt, die Saison mit einem schönen Abschluss zu zieren. SV Leonberg/Eltingen: Meister – Falch, Salopek, Feigl, König (85. Chandran), Kern (71. Gaber), Hofmann, Seufert, Veseli (46. Vrakas), Kolar (58. Labiadh), Ohmes.