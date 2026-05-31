Der ersatzgeschwächte SV Leonberg/Eltingen verliert in der Fußball-Landesliga bei der TSG Öhringen – das hätte so nicht kommen müssen. Ennio Ohmes verschießt Strafstoß.
Ohne zahlreiche Stammkräfte hat sich der SV Leonberg/Eltingen im vorletzten Saisonspiel in der Landesliga bei der TSG Öhringen mit 0:2 geschlagen geben müssen. „Auch wenn das Ergebnis ohne Bedeutung war, ist die Niederlage ärgerlich, weil wir viel investiert haben, und zwei dumme Tore die Partie entschieden haben“, bedauerte SV-Trainer Robert Gitschier.