Fußball: MTV Stuttgart: Ein „unnötiger“ Freistoß kostet den Heimsieg

Der Fußball-Landesligist trennt sich vom SC Geislingen mit 2:2. Der Trainer sieht streckenweise die beste Leistung der Saison.
Der MTV Stuttgart hat im sechsten Saisonspiel der Fußball-Landesliga erstmals die Punkte mit dem Gegner geteilt. Nach zuletzt zwei Siegen reichte es am Sonntag im Heimspiel gegen den SC Geislingen nur zu einem 2:2-Remis. Der Trainer Björn Lorer war dennoch zufrieden. „Wir haben nach dem frühen 0:1-Rückstand die stärksten 40 Minuten der bisherigen Saison gezeigt, und auch die zweite Hälfte war eigentlich ganz okay“, sagte der Coach nach der Partie.