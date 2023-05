1 Stürmer Tamer-Harun Fara (hinten links) gab alles und war bis zu seiner Auswechslung ein stetiger Unruheherd. Foto: Günter Bergmann

„Hab Spaß“, gab Tamer-Harun Fara bei seiner Auswechslung in der 77. Minute seinem Ersatzmann Alper Arslan mit auf den Weg. Fara selbst hatte in den vergangenen Wochen beim Landesligisten TSV Weilimdorf nicht immer Spaß, musste sich das sportliche Treiben seiner Kollegen häufig von der Bank aus anschauen. In der Vorwoche stand er seit längerem wieder in der Startelf, wie auch im aktuellen Heimspiel gegen die bereits abgestiegene SG Bettringen. Und siehe da – er hat wieder sichtlich Spaß und bereitete diesen auch dem Weilimdorfer Anhang unter den 120 Zuschauern. Der bullige Angreifer war ein stetiger Unruheherd und gleichzeitig in der 51. Minute der Türöffner zum wichtigen 4:0-Heimsieg im Abstiegskampf. Nach seinem 1:0, schön vorgearbeitet von Utku Caca, war die Partie so gut wie in trockenen Tüchern.