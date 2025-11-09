Die Krise spitzt sich weiter zu: Im Kellerduell mit dem SC Geislingen verliert der TV Echterdingen mit 1:2. Nach dem Auftritt seines Teams fordert der Trainer Antworten.
Die Helfer des TV Echterdingen hingen noch während der laufenden Partie die Fahnen hinter den Toren ab und packten ein. Wohl niemand, der es mit den Gelb-Schwarzen hält, glaubte nicht mehr an eine Wende. Kurz zuvor hatte der SC Geislingen das 2:1 geschossen und nichts deutete darauf hin, dass die Gastgeber noch einmal zurückkommen könnten. Die Mannschaft des Drittletzten schien gebrochen, die 1:2-Heimniederlage unaufhaltsam.