Fußball-Landesliga: Dreifach-Knipser Matanovic nährt die Aufstiegsträume des TSV Bernhausen

Die Filderstädter klettern mit einem 4:1-Sieg gegen die SV Böblingen auf den zweiten Tabellenplatz. Für den Trainer Agatic steht fest: „Jetzt kommen noch sieben Endspiele.“
Am Ende blieb der Blick auf die neueste Tabelle, halb lachend, halb kopfschüttelnd, und der Trainer Roko Agatic wiederholte sich in seinen Aussagen: „Brutal, komplett verrückt.“ Seit diesem Sonntag ist für seine Landesliga-Fußballer des TSV Bernhausen jedenfalls der nächste Schritt getan: Nach einem 4:1gegen die SV Böblingen, dem vierten Sieg in Serie, stehen sie nun auf Platz zwei – dies nur zwei Punkte hinter dem neuen Spitzenreiter TSGV Waldstetten. Der bisherige, der TSV Köngen, hat in Ehningen verloren (3:6).