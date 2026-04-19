Fußball-Landesliga: Dreifach-Knipser Matanovic nährt die Aufstiegsträume des TSV Bernhausen

Die Filderstädter klettern mit einem 4:1-Sieg gegen die SV Böblingen auf den zweiten Tabellenplatz. Für den Trainer Agatic steht fest: „Jetzt kommen noch sieben Endspiele.“

Am Ende blieb der Blick auf die neueste Tabelle, halb lachend, halb kopfschüttelnd, und der Trainer Roko Agatic wiederholte sich in seinen Aussagen: „Brutal, komplett verrückt.“ Seit diesem Sonntag ist für seine Landesliga-Fußballer des TSV Bernhausen jedenfalls der nächste Schritt getan: Nach einem 4:1gegen die SV Böblingen, dem vierten Sieg in Serie, stehen sie nun auf Platz zwei – dies nur zwei Punkte hinter dem neuen Spitzenreiter TSGV Waldstetten. Der bisherige, der TSV Köngen, hat in Ehningen verloren (3:6).

Fest steht für Agatic damit: „Jetzt kommen noch sieben Endspiele.“ Sieben Wochen bis zum doch noch ganz großen Coup? „Es wäre top, wenn ich hier als Aufsteiger gehen könnte. Aber bis dahin ist noch ganz viel Arbeit“, sagt der Coach, der bekanntlich zum Staffelrivalen TV Echterdingen wechseln wird. Einstweilen gilt aus seiner Sicht die Bernhausen-Devise: keine Schönheitspreise mehr. Was allein zählt, ist: punkten, punkten, punkten. Aktuell gesagt und getan. Dabei ließen sich die Filderstädter auch durch einen holprigen Start nicht aus der Spur bringen. Dem Blitz-Führungstor von Mihael Tomic per 16-Meter-Flachschuss standen zwei frühe gegnerische Großchancen gegenüber (4.), von denen Kosmas Gkiagkiaev eine zum Böblinger Ausgleich nutzte (8.).

Der Kapitän Matanovic dreht auf

Dann aber kam die große Ivan-Matanovic-Show. Der ebenfalls scheidende Kapitän schlug dreifach zu – seine Saisontreffer Nummer zwölf bis 14. Ein Abstauber hoch unter die Querlatte, ein abgefälschter Freistoß, ein Flachschuss aus dem Strafraumgetümmel (16./39./55.). Eine individuelle Topform, die für den Meisterschaftsendspurt am Fleinsbach zusätzlich hoffen lässt.

Bernhausener „Spieler des Spiels“

Ivan Matanovic (Nominierungen: 6). Die Bilanz spricht für sich: drei auf einen Streich. Der Bernhausener Kapitän hat gerade einen Lauf.

TSV Bernhausen: Livancic – Henneh (78. Shamenko), Lujic, Sterian, Meinlschmidt – Milos – Demir (65. Vidic), Tomic (69. Galla), Jordacecic (69. Gümüssu), Walz (87. Böhmer) – Matanovic.

SV Böblingen: Zivny – Stöckle (81. Schragner), Hamann, Häßler – Dodoli, Lendl (46. Deshaj), Böck (85. Keysan), Cilhüseyin – Calemba, Gkiagkiaev (90. Bunjaku) – Traub (46. Yilmaz).