Fußball: Landesliga: Doppelte Schockdiagnose bei Bernhausen – für Haug ein Alles-oder-Nichts-Spiel?

Am fünften Spieltag der Fußball-Landesliga könnten die Voraussetzungen bei den Stuttgart/Filder-Teams verschiedener nicht sein. Während der TSV Bernhausen trotz zweier Verletzungsschocks auf der Erfolgswelle bleiben will, sind die Echterdinger so früh in der Saison schon schwer unter Zugzwang. Indes sieht sich der MTV Stuttgart einer Wundertüte gegenüber und könnten die Plattenhardter gegen einen der Topfavoriten ihre perfekte Auswärtsbilanz weiter aufpolieren.

TSV Bernhausen – GSV Maichingen (Sonntag, 15.30 Uhr) Setzen die „Veilchen“ ihren Lauf fort und feiern gegen Maichingen den achten Sieg im achten Pflichtspiel dieser Saison? Die Vorzeichen stehen aus Sicht des Tabellenführers standesgemäß alles andere als schlecht. Nicht nur wurde im Spitzenduell des vergangenen Spieltages der TSV Ehningen mit 4:0 in die Schranken gewiesen. Auch gegen die Maichinger gelang heuer im WFV-Pokal bereits ein Sieg, ebenfalls per 4:0. Der Gegner dürfte also gewarnt sein, weiß auch Roko Agatic, Trainer der Bernhausener: „Im Pokal haben sie uns hoch angelaufen, das konnten wir ausnutzen. Deswegen denke ich, dass sie am Sonntag defensiver spielen werden.“

Freilich, die klassische David-gegen-Goliath-Taktik der Gegner – tief stehen und auf Umschaltmomente lauern – dürfte dem Team nach der höchst erfolgreichen jüngeren Vereinshistorie ohnehin vertraut sein. Agatic bestätigt: „Wir wissen, wie man gegen solche Mannschaften spielt – nicht nur vorne, sondern auch in der Defensive.“ Die Bilanz gibt ihm recht: In den bisherigen vier Saisonspielen kassierte das Team bei zehn eigenen Toren lediglich einen Gegentreffer, stellt damit den besten Defensivverbund der Liga.

Aus dem Kaderlazaret gilt es derweil zwei Hiobsbotschaften zu verkraften. Zum einen stellte sich die Fingerverletzung des Stammkeepers Matej Livancic als schwerwiegender heraus als gedacht. Nach der bereits durchgeführten Operation am Montag, ist fraglich, ob der 22-Jährige vor der Winterpause überhaupt noch einmal zwischen den Pfosten stehen wird. Am Sonntag wird also erneut Kristian-Krassimir Alexandrov zum Einsatz kommen. Ein weiterer Schock: Henry Alber, der nach einem vermeintlichen Schlag auf den Oberschenkel im Spiel gegen den MTV Stuttgart zuletzt ausgefallen war, hat sich in jener Szene tatsächlich einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen. Für Agatic völlig unerklärlich: „Er hat danach noch ohne größere Probleme weiter gespielt. Das habe ich noch nie erlebt.“ Für den Teufelskerl auf der offensiven Außenbahn ist damit die Hinrunde beendet. Ob indes der Kapitän und Toptorjäger Ivan Matanovic, der zuletzt angeschlagen ausfiel, gegen Maichingen auflaufen wird, will Agatic kurzfritstig entscheiden.

In Bezug auf eventuelle Aufstiegsträume stapelt der Trainer gewohnt tief. „Wir wollen die 40-Punkte-Marke knacken und dann schauen wir weiter.“ Beschäftigt sich das Team also tatsächlich noch mit dem Thema Klassenverbleib? „Ich backe lieber kleine Brötchen“, sagt Agatic mit einem Augenzwinkern.

TV Echterdingen – SV Böblingen (Sonntag, 15 Uhr)

Wie geht es weiter mit den Gelb-Schwarzen? Und wie stark wackelt der Stuhl von Trainer Valentin Haug? Zumindest für Außenstehende scheint es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Trainer seinen Hut nehmen muss, sollte nicht zeitnah der große Wetterumschwung an der Schimmelwiesenstraße erfolgen. Vier Spiele, vier Niederlagen, vorletzter Tabellenplatz – so die düsteren Zahlen der noch jungen Saison. Könnte eine weitere Pleite gegen die formstarken Böblinger (zuletzt ein 6:0-Sieg gegen den FV Neuhausen) das Fass zum Überlaufen bringen, und die Verantwortlichen dazu, die Trainer-Reißleine zu ziehen?

Haug jedenfalls will von einem persönlichen Ultimatumsspiel nichts wissen. „Das Vertrauen seitens des Vereins ist da“, ist er sich sicher. Zumal er schon bei der 0:1-Pleite gegen den TSGV Waldstetten am zurückliegenden Wochenende eine deutliche Leistungssteigerung vermerkte, insbesondere in der Defensive und im Vergleich zur 0:5-Klatsche gegen den TSV Ehningen. In Bezug auf Letzteren unterstreicht er: „Das war die einzige Partie, in der wir uns nach dem 0:3 aufgegeben haben. In den anderen Spielen kann ich den Jungs nicht den Willen absprechen.“ Am Ende hilft es alles nichts, was zählt sind Tore und Punkte. „Das wir in so vielen Spielen nichts mitnehmen, ist haarsträubend. In erster Linie ist es keine Leistungs- sondern eine Ergebniskrise“, konstatiert Haug.

Was die Uhr geschlagen hat, das hätten die Spieler verstanden. Dementsprechend sieht Haug keinen Bedarf, zusätzlich Druck auszuüben. „Ich kann am Gras ziehen wie ich will, davon wächst es auch nicht schneller. Was fehlt ist die Leichtigkeit am Ball.“ Ein kleiner Lichtschimmer: Gegen Böblingen wird Kapitän Marvin Kuhn aus dem Urlaub zurückkehren. Ob es für den bis Samstag ebenfalls urlaubenden Laurenziu Biemel für den Kader reicht, ist indes fraglich – genauso wie der Einsatz von Marlon Herderich und Ismail Oguz, die aktuell angeschlagen sind.

Die Marschroute laut Haug ist jedenfalls so simpel wir klar: „Wir müssen einfach diese verdammten Punkte holen und den Bock umstoßen.“

VfL Sindelfingen – MTV Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr)

Vor dem direkten Aufeinandertreffen ist die Ausgangslage der beiden Teams die gleiche. Mit nur einem Sieg aus den ersten vier Saisonspielen können weder die Kicker vom Kräherwald noch die Sindelfinger zufrieden sein. „Ich denke, vor allem Sindelfingen steht unter Zugzwang“, vermutet indes Björn Lorer, Trainer des MTV Stuttgart. Die Gründe: Wegen mehrerer höherklassiger Verstärkungen in der Sommerpause geht der Coach beim Gegner von Ambitionen in Richtung Tabellenspitze aus.

So holte Sindelfingen mit Rion Gashi (vom 1. CfR Pforzheim) und Felix Dreher (SV Fellbach) unter anderem zwei Spieler aus der Oberliga. Zudem kamen vom Verbandsligisten VfL Pfullingen Timo Krauß und Finn Edelmann. „Vor der Saison zählten sie für mich zu den Topkandidaten auf den Aufstieg, deshalb sind sie für uns aktuell schwer einzuschätzen“, sagt Lorer. Ein weiterer Unruheherd der Sindelfinger, den trotz aller Hochkaräter im Team niemand vergessen wird: Torjäger Gianluca Gamuzza, der in der Vorsaison mit 24 Treffern hinter Weilimdorfs Bastian Joas (28 Tore) den zweiten Platz im Schützenranking belegte und aktuell bei zwei Toren steht. „Er ist sehr schnell, hat einen starken Abschluss. Auf ihn müssen wir natürlich aufpassen“, sagt Lorer, der sich sicher ist: „Beide Mannschaften werden alles investieren, um die drei Punkte zu holen.“

Für die Seinen soll nach dem Knotenlöser-Sieg gegen den GSV Maichingen am vergangenen Wochenende der nächste Schritt gemacht werden. „Hoffentlich können wir jetzt befreiter aufspielen als in den ersten Spielen“, konstatiert der Coach, der gegen Sindelfingen aller Voraussicht nach wieder auf Khalil Lalo zwischen den Pfosten setzen kann. Der als Stammkeeper vorgesehene 25-Jährige wurde aufgrund von Leistenbeschwerden in den vergangenen beiden Partien von Routinier Carl-Anders Zimmermann ersetzt. Nach wie vor verletzt fehlen werden Fabio Baldi, Götz Gaiser und Neuzugang Junis Al-Tayeh.

SV Waldhausen – TSV Plattenhardt (Samstag, 15.30 Uhr)

Aller guten Dinge sind drei? Während die Plattenhardter auf heimischem Geläuf bislang null Punkte aus zwei Spielen vorzuweisen haben, gelang in der Fremde mit zwei Siegen die volle Ausbeute. Die anstehende dritte Auswärtsaufgabe beim SV Waldhausen dürfte mit Sicherheit die Schwierigste sein, weiß auch Trainer Slobodan Markovic: „Sie sind einer der Topfavoriten, spielen sehr diszipliniert und sind seit vielen Jahren in der Landesliga.“ Den Vorteil sieht er dementsprechend beim Gegner, kündigt für die eigene Herangehensweise an: „Keine Experimente. Wir werden etwas kompakter stehen und müssen clever spielen.“ Mindestens ein Spieler des hochgehandelten Offensiv-Trios bestehend aus Aristidis Perhanidis, Fabijan Krpan und Ekrem Servi werde auf der Bank Platz nehmen müssen. In den beiden vergangenen Partien startete der 100-Tore-Sturm der vergangenen Bezirksliga-Saison Seite an Seite, blieb aber weiterhin hinter den Erwartungen zurück.

Die Torflaute (nur Servi und Perhanidis erzielten bislang je ein Tor) begründet Markovic so: „Perhanidis und Krpan müssen nach ihrem langen Urlaub in der Vorbereitung noch ihren Rhythmus finden. Außerdem sind die Innenverteidiger in der Landesliga viel besser ausgebildet.“ So oder so ist er sich sicher: „Das wird mit der Zeit alles kommen.“

Gegen Waldhausen wird – wie schon bei der 0:2-Pleite gegen den SC Geislingen am vergangenen Wochenende – der Kapitän Emre Göcer sowie Verteidiger Oliver Grun fehlen, beide befinden sich im Urlaub. Abgesehen davon kann Markovic aus den Vollen schöpfen. Platzt dann ausgerechnet gegen den nach Bernhausen zweiten Topfavoriten der Staffel der Offensivknoten? Für den Coach eher zweitrangig. Viel wichtiger: „Wir wollen mutigen Fußball spielen und hoffen auf einen Punkt.“