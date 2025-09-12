Fußball: Landesliga: Doppelte Schockdiagnose bei Bernhausen – für Haug ein Alles-oder-Nichts-Spiel?

Die Vorschau zum 5. Spieltag: TSV Bernhausen, TV Echterdingen, MTV Stuttgart, TSV Plattenhardt. Während in Echterdingen die Luft dünner wird, will Bernhausen seinen Lauf fortsetzen.
Am fünften Spieltag der Fußball-Landesliga könnten die Voraussetzungen bei den Stuttgart/Filder-Teams verschiedener nicht sein. Während der TSV Bernhausen trotz zweier Verletzungsschocks auf der Erfolgswelle bleiben will, sind die Echterdinger so früh in der Saison schon schwer unter Zugzwang. Indes sieht sich der MTV Stuttgart einer Wundertüte gegenüber und könnten die Plattenhardter gegen einen der Topfavoriten ihre perfekte Auswärtsbilanz weiter aufpolieren.