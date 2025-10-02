Vor dem Showdown zwischen TSV Plattenhardt und TV Echterdingen stehen die beiden Teams unter Druck. Auch mit Blick auf vergangene Duelle scheint ein packendes Derby vorprogrammiert.

Geographisch liegen die beiden Fußball-Landesligisten rund viereinhalb Kilometer auseinander, in der Tabelle trennen den TV Echterdingen und den TSV Plattenhardt lediglich zwei Tore. Was die beiden Mannschaften zudem eint: Mit dem bisherigen Saisonverlauf kann weder der Echterdinger Absteiger auf Platz 14, noch der einen Rang dahinter liegende Aufsteiger aus Plattenhardt zufrieden sein. Das Filder-Derby, das am Sonntag um 15 Uhr in Plattenhardt steigt, wird zum Kellerduell. Alles angerichtet also für ein spannendes Spiel? „Es wird ein heißer Tanz“, ist sich Gästetrainer Valentin Haug sicher. Auf der gegnerischen Seite fügt der Fußballchef Sascha Krammer an: „Ich hoffe, dass viele Leute kommen und richtig was los ist auf dem Sportplatz.“

Geschürt werden die Erwartungen bei Haug auch von der Erinnerung an seine persönlich letzte Partie gegen die Plattenhardter. Diese hatten sich damals, am Ende der Landesliga-Saison 22/23, mit 4:3 durchgesetzt, vorausgegangen war ein rassiges Spiel inklusive dreier Platzverweise und einem Feldspieler zwischen den Pfosten: Caglar Celiktas erzielte alle drei Tore der Echterdinger und vertrat am Ende obendrein den blutüberströmt ausgewechselten Torwart Yule Tröger. Der hatte sich nach einem Zusammenprall eine Platzwunde am Kopf zugezogen. „Es war richtig Dampf drin“, erinnert sich Haug, damals Sportlicher Leiter.

In der darauffolgenden Saison spielten die beiden Filder-Teams erst Remis (2:2), ehe im Rückspiel die Echterdinger mit 4:2 triumphierten. Es waren die bislang letzten Pflichtspiele zwischen den beiden – während die Gelb-Schwarzen sich in die Verbandsliga verabschiedeten, ging es für die Roten in die Bezirksliga. Jetzt also kreuzen sich die Wege wieder. „Wir sind schon mit wehenden Fahnen untergegangen, haben aber auch spektakuläre Siege gefeiert“, sagt Krammer über dieses besondere Duell.

Für Echterdingens Youngster Jannis Duplys dürfte die Partie am Sonntag das Saisondebüt bedeuten, er wird den rot-gesperrten Stammkeeper Marko Gaspar ersetzen. Indes muss Haug erneut auf den am Knöchel verletzten Celiktas verzichten. Zudem werden Merdan Babatas und Maric Lucov nach ihren Verletzungen aus dem vergangenen Spiel gegen den TSV Köngen fehlen. Zwei weitere Hiobsbotschaften: Bei Marius Nita lautet die Diagnose nach einer neuerlichen Untersuchung nicht ‚Ermüdungsbruch’, sondern ‚Bruch der Hüftgelenkspfanne’. Er wird wohl mindestens ein halbes Jahr ausfallen. Des Weiteren wird Phil Schmidt per sofort nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Sommerneuzugang verlässt den Verein aus persönlichen Gründen.

Mit Blick aufs Sportliche sagt Haug: „Bei Plattenhardt ist die Aufstiegseuphorie dahin und wir hatten auch nicht mit so einem Ligaplatz gerechnet. Durch die tabellarische Situation wird das Derby besonders brisant.“ Auch wenn er ein Spiel auf Augenhöhe erwartet, ist ihm klar, dass die Seinen als Favorit gelten.

Ähnlich sieht es auch Plattenhardts Krammer: „Die Echterdinger kommen immer besser in die Spur und wir sind in dieser Saison fast immer der Underdog.“ In den vergangenen vier Spielen setzte es vier Niederlagen, das Selbstvertrauen im Weilerhau ist angeknackst. Immerhin: Mit Ekrem Servi kehrte der bisher beste Torjäger (drei Treffer) von seiner Sperre zurück. Verzichten muss Coach Slobodan Markovic indes auf seinen Bruder Nemanja Markovic und Jamie Straub, beide sind im Urlaub. Fehlen werden zudem Emre Göcer und Kevin Pein, der auf einer Hochzeit ist.

Trotz der sportlichen Rivalität unterstreicht Krammer die gute Beziehung zwischen den Vereinen, freut sich schon auf das gemeinsame Bier nach Abpfiff. Klar ist aber auch: „In den 90 Minuten davor gibt es keine Freunde“, sagt der Plattenhardter mit einem Augenzwinkern.