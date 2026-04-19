Fußball-Landesliga: Doch noch nicht alles aus? Käpt’n Hahn gibt dem MTV Stuttgart neue Hoffnung

Der Tabellenvorletzte siegt in Bad Boll überraschend mit 3:1. Außer dem Doppeltorschützen Raphael Hahn glänzt ein zweiter Spieler.
Wie heißt es so schön: Totgesagte leben länger. Eine Weisheit, die offenbar auch auf die Fußballer des MTV Stuttgart in der Landesliga zutrifft. Da schienen nach zuletzt vier Schlappen in Serie die Lichter im Tabellenkeller bereits auszugehen. Und da starteten die Kräherwald-Kicker als schwer angeschlagener Außenseiter in ihr Auswärtsspiel beim zuletzt formstarken Fünften TSV Bad Boll. Aber was passiert? Ein überraschender 3:1-Sieg, der zumindest wieder ein bisschen Hoffnung gibt.