Fußball Landesliga: Die SKV Rutesheim wird eiskalt ausgekontert

Der Aufstiegsaspirant der Fußball-Landesliga unterliegt im Topspiel der abgezockten SG Schorndorf mit 1:2 (0:1), obwohl das Team fast eine Stunde in Überzahl agiert.

Während sich die Spieler der SKV Rutesheim um Christopher Baake im Kreis versammelt hatten und in stiller, aber mächtiger Enttäuschung den Worten des Trainers lauschten, hüpften die Kicker der SG Schorndorf auf dem Kunstrasen im Sportpark Bühl wie in einer Hüpfburg beim Sparkassenfest und feierten ihren 2:1(1:0)-Erfolg im Spitzenspiel am Freitagabend.

Diese Jubelschreie schmerzten wie Nadelstiche bei denen, die es mit der SKV hielten – denn die Mannschaft aus dem Remstal hatte die Gastgeber bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt so was von eiskalt erwischt. Obwohl die Rutesheimer fast eine Stunde lang einen Mann mehr auf dem Spielfeld zur Verfügung hatten, gelang ihnen erst in der Nachspielzeit ein Treffer. „Das Tor fällt zu spät“, ärgerte sich Christopher Baake, „wenn wir nach etwa 70 Minuten getroffen hätten, dann wären wir wahrscheinlich als Sieger vom Platz gegangen.“

Der SKV fehlt der letzte Wille im Angriff

Es war eine kuriose Partie, wie sie im Fußball aber immer wieder im Drehbuch auftaucht: Hier eine Mannschaft in Überzahl, die sich nach Kräften müht, einen Rückstand aufzuholen, dort ein abgezocktes Team, das den Vorsprung mit allen Mitteln verteidigt und auf Konter lauert, um dem Gegner schließlich den K.-o.-Schlag zu versetzen. „Uns hat bei unseren Bemühungen ein wenig der letzte Wille gefehlt“, sagte SKV-Kapitän Tim Rudloff selbstkritisch und Tobias Gebbert neben ihm nickte.

Tanz mit Körperkontakt: Der Schorndorfer Altin Gashi (re.) umarmt den Rutesheimer Tobias Gebbert und fordert den Ball. Foto: Andreas Gorr

Eines kann man mit Fug und Recht behaupten: Die abgezockte Truppe der SG Schorndorf um Ex-Profi Matthias Morys weiß, wie man sich in Unterzahl verhält, wie man einen Gegner zur Verzweiflung treibt – und wie man ihn auskontert. „Wir haben wirklich alles versucht, aber wir waren nicht effektiv“, umriss Baake die unentwegten Angriffe seiner Mannschaft, die mit dieser Niederlage einen Rückschlag im Meisterschaftsrennen erlitten hat.

Wie wäre die Begegnung wohl verlaufen, wenn Hannes Obert in der 20. Minute zum 1:0 für die SKV getroffen hätte? Der Kicker war frei vor dem Tor zum Kopfball gekommen, ging aber nicht mit Wucht zum Ball und traf diesen kaum. „Er hat wohl im letzten Augenblick Angst bekommen“, vermutete Baake. Ob die Rutesheimer gewonnen hätten, kann nicht belegt werden – aber die Partie vor 180 dick eingepackten Zuschauern hätte sicher eine andere Dramaturgie entwickelt.

Der Schorndorfer Niklas Rössler (nicht im Bild) sieht nach einem unnötigen und harten Foul an Laurin Stütz die Rote Karte. Foto: Andreas Gorr

Auch der riesenhafte Moritz Zutz (2,02 m) hatte eine solche Chance nach einer kurz ausgeführten Ecke, der SG-Verteidiger nickte die Flanke von Niklas Rössler kompromisslos ins Rutesheimer Tor (25.). Als kurz darauf Rössler nach einem bösen Foul an Laurin Stütz in der SKV-Hälfte die Rote Karte sah (35.), rechneten einige damit, die dominant auftretende SKV würde diese Führung bald egalisieren.

Von wegen. Ein Schuss von Stütz (Baake: „Der hätte gesessen“) wurde geblockt (38.), und die Schorndorfer taten das, was so ziemlich die meisten Teams in dieser Situation tun würden: extrem tief stehen, auf Konter lauern. Und jede Möglichkeit zum Zeitspiel nutzen wie es der FC Porto in der Europa League gegen den VfB Stuttgart kürzlich vorgeführt hatte. Nach Gegnerberührungen auf dem Boden liegen bleiben, sich bei Ab- und Freistößen aufreizend viel Zeit lassen nach dem Motto: Bevor der Schiri nicht Gelb zieht, beeile ich mich nicht. Und Referee Luke Walz fand lange nichts Verwerfliches an der Schorndorfer Zeitverschleppung.

Kein Kniefall – SG-Routinier Matthias Morys beklagt sich bei Schiri Luke Walz über ein angebliches Foul. Foto: Andreas Gorr

Nach der Pause besaßen die Rutesheimer geschätzt 80 Prozent Ballbesitz, sie mühten sich mit allen Mitteln um den Ausgleich – doch die zahlreichen Flanken blieben wirkungslos, die SG hatte die Lufthoheit im eigenen Strafraum. Im Kombinationsspiel verhedderten sich die SKV-Kicker in der vielbeinigen Abwehr, der letzte Pass kam nicht an, sodass man nicht hätte sagen können: Das 1:1 liegt in der Luft.

Ausgebuffter Ex-Profi Matthias Morys

Die SG Schorndorf blieb ein ekeliger Gegner, denn sie piesackte die aufgerückte Rutesheimer Verteidigung immer wieder mit bösartigen Attacken. Gegen Enbiya Sengönül rettete SKV-Keeper Jan Göbel noch mit einer Monster-Parade (56.), doch als der ausgebuffte Matthias Morys trotz seiner 39 Jahre beim Konter seinem Bewacher Tim Rudloff entwischte, war auch Göbel geschlagen: Schorndorf führte 2:0 (63.). Die Aufteilung der Rollen im Spiel hatte sich damit verfestigt: Die SKV rannte bemüht an, die SG konterte unverschämt – und wenn Göbel nicht mehrfach glänzend reagiert hätte, hätte es gut und gerne auch 0:3 stehen können. So kämpften die Rutesheimer zwar engagiert, aber letztlich glück- und erfolglos. Das 1:2 von Yannik Walter war nur ein fade schmeckender Trostpreis wie für ein kleines Kind, das auf dem Jahrmarkt 30 Lose gekauft, aber ausschließlich Nieten gezogen hat. SKV Rutesheim: Göbel – Schneider (82. Walter), Gebbert, Rudloff, Riedlinger (71. Kiloko) – Russ (71. Wellert) – Grau (76. Hadergjonaj), Held, Obert (65. Crepaldi) – Heiler, Stütz.