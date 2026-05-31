Fußball Landesliga: Die SKV Rutesheim stößt das Tor zur Verbandsliga weit auf

Die Landesliga-Fußballer aus Rutesheim schlagen SSV Schwäbisch Hall mit 5:1 und benötigen nur noch einen Punkt zur Meisterschaft. Torjäger Laurin Stütz erzielt drei Treffer.

Es war kein leichtfüßig-entspannter Samstagsspaziergang, trotz der hohen Temperaturen hat die SKV Rutesheim ihre sportliche Pflichtaufgabe mit der Souveränität eines Titelkandidaten erfüllt: Der Tabellenführer besiegte vor knapp 200 Zuschauern im Sportpark Bühl den SSV Schwäbisch Hall 5:1 (1:0) und benötigt im letzten Saisonspiel beim TSV Crailsheim am nächsten Samstag (15.30 Uhr) nur einen Punkt zum Titel und direkten Aufstieg.

„Die Hitze hat es uns nicht leicht gemacht“, sagte SKV-Trainer Christopher Baake, „es war nicht selbstverständlich, dass wir dieses Spiel so durchziehen – die gesamte Mannschaft verdient ein Kompliment.“ Torjäger Laurin Stütz (35., 49., 60.) hatte mit drei Treffern den Weg zum Erfolg geebnet, Maxim Russ (74.) und Marc Geist (90.) veredelten den 22. Saisonsieg.

Härtetest bei 30 Grad Celsius

Hobby-Gärtner kennen das: Draußen brennt die Sonne bei mehr als 30 Grad Celsius, aber um die eigenen Pflanzen zu hegen und das Gärtchen in ein schmuckes Kleinod zu verwandeln, muss trotz Hitze kräftig angepackt werden. In die Sprache der Hobby-Kicker übertrage lautete dies: Es mögen keine Bedingungen sein, um elanvoll 90 Minuten in der Sonne hin und her zu sprinten, aber die SKV musste drei Punkte einfahren, um die aufgehende Aufstiegssaat ordentlich zu düngen. Das ist rundum gelungen. „Es war klar“, sagte Kapitän Tim Rudloff, „dass wir an unsere Grenzen gehen müssen, um die drei Punkte zu holen. Im Aufstiegsrennen bekommt keiner was geschenkt.“

Nicht zu stoppen: SKV-Stürmer Laurin Stütz (li.) auf dem weg zum 3:1. Foto: Andreas Gorr

Nun ja, völlig gratis gibt’s sicher keinen Dreier, aber die Gäste aus Schwäbisch Hall vermittelten im Sonnenloch Sportpark Bühl nach dem Anpfiff nicht unbedingt den Eindruck, dass sie sich mit allen Manneskräften gegen eine Niederlage stemmen würden. Verhaltenes Abwarten gegen den Ball, Attackieren erst an der Mittellinie, und wenn sich eine Chance nach vorn ergibt, dann mal sehen, was dabei rauskommt – so in etwa schien der Matchplan der Gäste zu lauten.

Wie aus einer Laune der Ironie wäre die Strategie fast aufgegangen. Bei einem Konter gegen die aufgerückte Defensivabteilung der SKV stand Firat Doganay plötzlich allein von Keeper Jan Göbel. Der verkürzte den Winkel und schließlich gelang es den Rutesheimern im Kollektiv, den Ball aus der Gefahrenzone zu befördern (13.). „Wie die Partie dann wohl gelaufen wäre“, fragte Tobias Gebbert hinterher, „keine Ahnung. Gut, dass es nicht so gekommen ist.“

Stütz erzielt Saisontore Nummer 31, 32 und 33

Es kam schließlich so, wie es Gerechtigkeitsfanatiker im Fußball mögen: Die überlegene und willigere Mannschaft ging in Führung, nachdem Hannes Obert (16.), Marcel Held (18.), Laurin Stütz (23.) gute Möglichkeiten ausgelassen hatten und ein Schuss von Held an den Pfosten geklatscht war (27.). Es war wieder die Aufgabe von Torjäger Stütz, für das 1:0 zu sorgen – nach einem Steilpass entwischte er seinem Bewacher und ließ SSV-Tormann Yannik Pauels keine Chance (34.). „Wir sind nicht nervös geworden, weil die Führung so lange hat auf sich warten lassen“, sagte Spielführer Rudloff, „aber das 1:0 war schon eine Befreiung und hat es uns einfacher gemacht.“

Ganz gelegentlich griff SSV Schwäbisch Hall auch an: Marcel Held (li.) und Tobias Gebbert (re.) gegen Maximilian Kühnlein. Foto: Andreas Gorr

Nach der Pause legte Stütz nach, einen Eckball von Held verlängerte der 26-Jährige per Kopf am ersten Pfosten in die lange Ecke (49.) – das Wiesle, wie der Schwabe sagt, schien gemährt, drei Punkte im Sack. Doch Joshua Schneider sorgte unfreiwillig für Unbehagen beim SKV-Anhang, als er den Ball gegen Noah Käpplinger vertändelte, der losmarschierte und Göbel bei seinem Schuss zum 1:2 keine Chance ließ (57.). Doch irgendwie war es den Hallern zu strapaziös, auf den Ausgleich zu drängen, die Gastgeber hielten den Taktstock fest in der Hand. „Der Gegner war harmlos“, sagte Tobias Gebbert, „und wir haben ja schnell das 3:1 gemacht.“

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Für das beruhigende 3:1 sorgte erneut Stütz (60.), der einen feinen Chipball von Russ ins Tor schoss. Russ selbst mit einem Abstauber nach guter Vorarbeit von Alexander Grau (74.) sowie der eingewechselte Marc Geist mit seiner ersten Ballberührung (90.) sorgten für das hochverdiente 5:1. Laurin Stütz schraubte sein Torekonto auf 33 und dürfte damit ziemlich sicher Torschützenkönig der Liga werden. „Es hat gerade einen Lauf“, sagte Christopher Baake, „den kann er sehr, sehr gerne in Crailsheim fortsetzen.“

Die SKV Rutesheim hat das Tor zur Verbandsliga weit aufgestoßen – am nächsten Samstag muss die Mannschaft nur noch eintreten, er genügt ein Remis. „Wir werden das Spiel so angehen wie wir alle vorigen 29 angegangen sind“, betont Christopher Baake. Denn eines scheint sicher: Mit einem erholsamen Samstagsspaziergang kommt die SKV nicht in die Verbandsliga. SKV Rutesheim: Göbel (86. Wöhr) – Schneider (77. Walter), Rudloff, Riedlinger – Gebbert (67. Boateng), Russ – Grau, Obert, Held, Heiler (72. Vaihinger) – Stütz (86. Geist).