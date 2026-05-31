Fußball Landesliga: Die SKV Rutesheim stößt das Tor zur Verbandsliga weit auf

Die Landesliga-Fußballer aus Rutesheim schlagen SSV Schwäbisch Hall mit 5:1 und benötigen nur noch einen Punkt zur Meisterschaft. Torjäger Laurin Stütz erzielt drei Treffer.
Es war kein leichtfüßig-entspannter Samstagsspaziergang, trotz der hohen Temperaturen hat die SKV Rutesheim ihre sportliche Pflichtaufgabe mit der Souveränität eines Titelkandidaten erfüllt: Der Tabellenführer besiegte vor knapp 200 Zuschauern im Sportpark Bühl den SSV Schwäbisch Hall 5:1 (1:0) und benötigt im letzten Saisonspiel beim TSV Crailsheim am nächsten Samstag (15.30 Uhr) nur einen Punkt zum Titel und direkten Aufstieg.