Fußball Landesliga: Die SKV Rutesheim lässt sich erneut den Schneid abkaufen

1 Laurin Stütz (re./gegen Kevin Sirch) erzielte die Führung für die SKV Rutesheim – doch der GSV Pleidelsheim schlug zurück und siegte 2:1. Foto: Baumann

Der Fußball-Landesligist unterliegt beim GSV Pleidelsheim mit 1:2 und kassiert in der Fremde die vierte Niederlage in Folge – Trainer Christopher Baake nervt die nächste Pleite gegen einen schwächeren Gegner.











Christopher Baake sprach nach der Partie von einem Muster, das er erkennt. „Das war die dritte Auswärtspartie in Folge auf bescheidenem Niveau, jedesmal ist es uns nicht gelungen, die Basics so auf den Platz zu bringen, dass es wenigstens für einen Punkt reicht“, stellte der Rutesheimer Coach ernüchtert fest. Das 1:4 beim Klassenprimus FSV Waiblingen hinzugerechnet, sind die Rutesheimer in den letzten vier Auswärtspartien sieglos geblieben und hängen im oberen Mittelfeld der Tabelle.