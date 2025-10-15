Fußball-Landesliga: „Die schwerste Entscheidung“ – Trainer Haug wirft beim TV Echterdingen hin

Der Coach zieht die Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt. Warum sich unter ihm eine Horrorbilanz ergeben hat, weshalb im Verein der Zeitpunkt nervt und wer nun übernimmt.
Die Anzeichen hatten sich verdichtet. Und wer ihn etwas näher kennt, den mag das jetzige Ergebnis nicht mehr überraschen. In den vergangenen Monaten hatte Valentin Haug allen Rückschlägen zum Trotz – und davon hat es in seiner Amtszeit wahrlich viele gegeben – stets die gleiche Haltung demonstriert: Kampfgeist, weitermachen, niemals aufgeben. An diesem Sonntagabend aber? Da war erstmals alles anders gewesen. Da, nach der nächsten bitteren Niederlage, hingen die Schultern gefühlt nurmehr knapp über der Grasnarbe. Aus Haugs Stimme sprachen Niedergeschlagenheit, Ohnmacht und Resignation.