Warmmachen für die kommende Saison: Die Kicker der SKV Rutesheim sind am Montag in die Vorbereitung gestartet.

Die Fußballer der SKV Rutesheim und des SV Leonberg/Eltingen sind in die Vorbereitung auf die kommende Landesliga-Saison gestartet.











Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. In die Fußball-Sprache übersetzt hört sich das in der Saison-Vorbereitung so an: Erst kommt die Arbeit an der Grundlagenausdauer, dann folgt das Vergnügen mit der Ballarbeit.