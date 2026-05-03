Fußball-Landesliga: Die Hoffnung lebt – GSV Pleidelsheim gewinnt Sechs-Punkte-Spiel

Der Fußball-Landesligist schlägt den Tabellennachbarn SpVgg Satteldorf trotz Rückstandes mit 2:1 – und bewahrt damit die Chance auf den Ligaverbleib.

Der Begriff Sechs-Punkte-Spiel ist für Paarungen wie diese erfunden worden. Der GSV Pleidelsheim stand vor Anpfiff auf einem Abstiegsplatz, hätte bei einer Niederlage gegen die einen Platz bessere SpVgg Satteldorf den Anschluss ans rettende Ufer erst einmal verloren. Doch: Der GSV gewann am Sonntag das direkte Duell im Heimspiel 2:1 und zog in der Tabelle am Kontrahenten vorbei. Steht nun selbst einen Punkt vor Satteldorf auf dem Relegationsplatz, vier Punkte hinter der Nicht-Abstiegszone.

„Das war ein hartes Stück Arbeit“, meinte der GSV-Trainer Marcus Wenninger. Der Einsatz, den seine Mannschaft gezeigt hatte, war am Ende von Erfolg gekrönt. Gleich von Beginn an hatten die Gelb-Schwarzen viel Druck gemacht. In den ersten zehn Minuten war es ein Spiel auf ein Tor. Dennoch gerieten die Pleidelsheimer genau in dieser Phase in Rückstand, als Michael Eberlein die erste Gelegenheit der Gäste zum 1:0 verwertete (9.). Ein Rückschlag.

Pleidelsheim macht’s spannend

In der Folgezeit entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Pleidelsheim hatte in der ersten Halbzeit fünf hochkarätige Chancen. Satteldorf kam besonders nach Kontern gefährlich vor das Tor der Gastgeber. Bis zur Pause blieb es bei der knappen Führung der Satteldorfer.

In der zweiten Halbzeit hatte das Wenninger-Team etwas mehr Ballbesitz, jedoch waren die Gäste stets gefährlich, wenn sie in die Nähe des Strafraums kamen. Mitte der zweiten Hälfte drehte der GSV dann das Spiel durch einen Doppelpack von Robin Slawig (67., 68.). Trotz weiterer guter Gelegenheiten verpassten es die Gastgeber, das Spiel vorzeitig zu entscheiden.

So mussten sie erst die siebenminütige Nachspielzeit überstehen, ehe sie die drei Punkte bejubeln durften. „Es war unser primäres Ziel, den Relegationsplatz zu erreichen und zu verteidigen“, betont Wenninger. Ob es am Ende für mehr reicht, sprich den direkten Klassenerhalt, wird sich zeigen. Fünf Spieltage stehen noch aus.

Bereits am Freitagabend steht das nächste Spiel der Pleidelsheimer an. Dann ist der Tabellenzweite FV Löchgau als klarer Favorit zu Gast.

GSV Pleidelsheim: Lück – K. Sirch, Tränkle, Weindl – Bender (82. Tutsch), Pfeiffer (88. Müller), Slawig (90.+3 Divkovic), Schlipf (90. Kunberger), Vejselovic (64. Ranzinger) – Hachmann, P. Sirch.