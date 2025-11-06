Sandro Seeber hat sich ins Team des Fußball-Landesligisten SV Leonberg/Eltingen gespielt – und schon als Bub viel von Vater Chris gelernt. Vieles verbindet sie, aber nicht alles.
Er hat es wieder getan. Sandro Seeber hat seinen zweiten Doppelpack in dieser Saison geschnürt, als er den SV Leonberg/Eltingen im Derby gegen den TSV Heimerdingen zum 2:0-Erfolg schoss. Am 30. August ist dem 20-Jährigen dieses kleine Fußball-Kunststück gegen den SV Kaisersbach (4:1) auch schon gelungen. „Sandro ist wirklich sehr clever vor dem Tor“, betont sein Trainer Robert Gitschier.