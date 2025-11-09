Fußball Landesliga: Der TSV Heimerdingen meldet sich zurück

Der Fußball-Landesligist bezwingt im Kampf um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld die Spvgg Satteldorf klar mit 5:0 – diesmal gibt das Team einen 3:0-Vorsprung nicht aus der Hand.
Eine Woche nach der Derby-Niederlage beim SV Leonberg/Eltingen hat der TSV Heimerdingen eine Reaktion gezeigt und die in dieser Saison wankelmütige Spvgg Satteldorf mit 5:0 bezwungen. „Wir haben uns nach der Niederlage intensiv ausgetauscht, die Umsetzung hat hervorragend geklappt“, zeigte sich TSV-Trainer Markus Koch zufrieden.