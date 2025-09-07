Fußball Landesliga: Der TSV Heimerdingen besteht beim starken Aufsteiger

Der Fußball-Landesligist erkämpft sich bei der TSG Öhringen ein 1:1 und bleibt ungeschlagen. Am Ende hätte der TSV Heimerdingen sogar drei Punkte holen können.

Der TSV Heimerdingen bleibt auch im dritten Saisonspiel ungeschlagen und hat sein herausforderndes Auftaktprogramm mit fünf Zählern abgeschlossen. Nach der Punkteteilung gegen den Aufstiegsanwärter FV Löchgau und dem Erfolg gegen den Vorjahresfünften TV Oeffingen trotzten die Heimerdinger der TSG Öhringen beim 1:1 (1:1) einen verdienten Zähler ab. „Es war ein schwieriges Spiel, daher sind wir mit dem Punkt hochzufrieden“, lobte TSV-Trainer Markus Koch das Team.

Dem Coach war in erster Linie daran gelegen, die bärenstarke Offensive des Aufsteigers mit Regional- und Oberliga-erfahrenen Akteuren vom eigenen Tor fern zu halten. Die letzten Bälle wurden regelmäßig geblockt, die Flanken aus dem Halbfeld eine sichere Beute von Schlussmann Lukas Emmrich. Da aber auch die Gastgeber defensiv gut standen, entwickelte sich eine Begegnung, die sich vorwiegend im Mittelfeld abspielte, und die von beiden Abwehrreihen dominiert wurde.

Trainer Markus Koch lobte die Leistung seiner Mannschaft gegen die TSG Öhringen. Foto: Andreas Gorr

Es war durchaus überraschend, dass die Grün-Weißen mit ihrer ersten Chance gleich zur Führung kamen: Innenverteidiger Daniel Geppert setzte Robin Reichardt mit einem perfekt getimten langen Flachpass in Szene, der Außenbahnspieler nutzte den Bewegungsvorsprung vor seinem Gegenspieler und schloss frei vor TSG-Keeper Len Brutzer zum 1:0 ab. „Nach dem Gegentreffer waren die Öhringer sichtlich angefressen“, konstatierte Coach Koch.

Der Aufsteiger versuchte in der Folge, über Emotionalität ins Spiel zurückzukommen. Für den Ausgleich in der 38. Minute musste jedoch ein Standard herhalten: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld war die Heimerdinger Defensive nicht nah genug an Lorik Makolli dran, der per Kopf aus zehn Metern zum 1:1-Pausenstand traf. „Er ist mir bei der Spielvorbereitung nicht unbedingt als Kopfball-Experte aufgefallen“, meinte der Heimerdinger Coach.

Haris Gudzevic (re./im Testspiel gegen die Junioren der SGV Freiberg) hatte die Chance zur 2:1-Führung für den TSV. Foto: Pressefoto Baumann

Da Daniel Geppert in der zweiten Hälfte aus Vorsichtsgründen auf der Bank blieb, zog Koch Sebastian Bortel aus dem defensiven Mittelfeld in die Innenverteidigung zurück – ein Stück weit ging Kochs Plan auf, die Öhringer in der zweiten Hälfte defensiv intensiver zu beschäftigen. „In den bisherigen Spielen hat bei ihnen in der zweiten Hälfte oft die Kraft nachgelassen“, hatte der Coach erkannt. Prompt waren es die Grün-Weißen, die in Halbzeit zwei dreimal die Chance auf einen zweiten Treffer hatten.

Der TSV Heimerdingen hat Chancen zum 2:1

Doch Robin Reichardts Schuss von der Strafraumgrenze nach einer zu kurz abgewehrten Ecke wurde in letzter Sekunde abgeblockt (56.). Haris Gudzevic zielte aus ähnlicher Position mit nur einem Verteidiger vor sich knapp am Pfosten vorbei (68.). Und als der aufgerückte Linksverteidiger Salvatore Pellegrino in der 78. Minute nach einer Flanke aus dem Halbfeld den Ball sieben Meter vor dem Tor mit der Fußspitze erwischte, ging das Spielgerät knapp über die Latte.

Der Schuss von Salvatore Pellegrino (re./gegen YB Reutlingen) flog knapp über die Latte des TSG-Tores. Foto: Pressefoto Baumann

Die Gastgeber hatten nur noch eine gefährliche Szene, als der Ball nach einem Freistoß der TSG im Heimerdinger Tor landete. Doch der Schiedsrichter erkannte den Treffer zum Ärger von TSG-Verantwortlichen und -Fans nicht an, da er zuvor ein Foul an einem TSV-Verteidiger gesehen und abgepfiffen hatte. So blieb es beim schwer erkämpften, aber hochverdienten 1:1. „Wenn Gabriel Fota, der wahrlich schon einige Schlachten geschlagen hat, hinterher sagt, er habe gut zu tun gehabt, will das wohl was heißen“, merkte Koch zum Schluss an. TSV Heimerdingen: Emmrich, Pellegrino, Geppert (46. Tepegoez), Baumeister, Fota, Schlick, Baroudi, Bortel, Reichardt, Gudzevic, Geist (46. Buxmann).