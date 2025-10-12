Fußball Landesliga: Der TSV Heimerdingen beendet seine Negativserie

Fußball-Landesligist stoppt Pleitenserie von drei Niederlagen in Folge mit einem 2:2 gegen den SSV Schwäbisch Hall. Haris Gudzevic und Gabriel Fota erzielen TSV-Tore.
Nach drei Niederlagen in Folge hat der TSV Heimerdingen in der Landesliga zumindest wieder einen Teilerfolg erzielt. Die Mannschaft von Trainer Markus Koch kam nach einer Leistungssteigerung nach der Pause gegen den spielstarken SSV Schwäbisch Hall zu einem 2:2 (1:2) und verbesserte sich mit vom Relegationsrang auf den ersten Nichtabstiegsplatz. „In der zweiten Hälfte hat die Mannschaft mit viel Intensität und Leidenschaft gespielt. Daran müssen wir uns für die kommenden Spiele orientieren“, meinte der TSV-Coach.