Fußball Landesliga: Der SV Leonberg/Eltingen will mutig auftreten

Landesliga-Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen ist am Samstag bei der Sport-Union Neckarsulm zu Gast – der Gegner hat zuletzt des SV Kaisersbach 8:0 weggefegt.
Vergangenen Samstag ist passiert, was irgendwann passieren musste: Im fünften Heimspiel gegen die SG Schorndorf ging der SV Leonberg/Eltingen beim 1:3 zum ersten Mal als Verlierer vom Platz. „Es war ein offenes Spiel, eine Punkteteilung wäre möglich gewesen“, meint SV-Trainer Robert Gitschier rückblickend, richtet den Blick jedoch schon wieder nach vorne.