Fußball Landesliga: Der SV Leonberg/Eltingen feiert Matchwinner Matthias Falch

Die Fußballer des SV machen im Landesliga-Duell gegen den GSV Pleidelsheim aus einem 0:1-Rückstand noch einen klaren 4:1-Erfolg. Der Linksverteidiger trifft gleich zweimal.
Als Marco Seufert in der 74. Minute einen Freistoß von rechts aus 18 Metern an der Mauer vorbei in die kurze Ecke zum 4:1 zirkelte, brachen auf der Bank des SV Leonberg/Eltingen alle Dämme. Unter riesigem Beifall wurde der Kapitän kurz darauf ausgewechselt und durfte sich den Applaus abholen. Denn erst mit dem vierten Treffer stand der Erfolg des SV Leonberg/Eltingen gegen einen vor allem in der ersten Halbzeit stark aufspielenden GSV Pleidelsheim, der nach der Niederlage auf den ersten Abstiegsplatz zurückfiel, endgültig fest.