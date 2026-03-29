Starke Zweikampfführung, kompaktes Verschieben, hohes Anlaufen und ein gekonntes Aufbauspiel ausgehend von Torhüter Niklas Wegner – all das hatte Lorer den Seinen mit aufs Feld gegeben und „all das haben sie stark umgesetzt“, so der Coach. Selbst der frühe Rückstand nach zwei Minuten – Tobias Kubitzsch verwandelte einen gerechtfertigten Foulelfmeter – sorgte keineswegs für Nervosität. Im Gegenteil. Der Torjäger Raphael Hahn traf fünf Minuten später ebenfalls per Foulelfmeter und Lion Janzen stellte wenig später sogar auf 2:1. Im Anschluss liefen Hahn und Janzen alleine aufs Gästetor zu. Anstatt quer zu spielen, schloss Hahn selbst ab und schoss den Keeper an. „Rapha hat Lion wohl nicht gesehen und dieser sich aber auch nicht bemerkbar gemacht“, ärgert sich Lorer. Ein Fehlschuss mit Folgen. Kurz danach glich Artan Ademi zum 2:2-Pausenstand aus. Was dann folgte, sei die komplette Umkehr von Hälfte eins gewesen. So trafen Kubitzsch, Ademi und zweimal Tahir Bahadir bis zum 2:6-Endstand. Den Vorletzten MTV trennen damit vom Relegationsplatz bereits sieben Punkte.