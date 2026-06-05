Fußball-Landesliga: Das lange Warten des TSV Plattenhardt auf den Spielertrainer-Wunschkandidaten

Kommt er? Kommt er nicht? Vor dem letzten Spieltag ist weiterhin offen, ob der Filderclub namhaften Zuschlag erhält. Derweil wartet der MTV Stuttgart mit Rekordverdächtigem auf.

Sportlich betrachtet haben sich der MTV Stuttgart und der TSV Plattenhardt bereits vergangene Woche aus der Fußball-Landesliga verabschiedet. Aber die Runde am letzten Spieltag einfach auslaufen lassen, das ist zumindest für den MTV nicht drin. Schließlich wollen die Kräherwald-Kicker keine Wettbewerbsverzerrung betreiben – ihr Gegner TSV Köngen befindet sich noch in einem Dreikampf um die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation. Verkehrte Welt dagegen in Plattenhardt: Dort haben die Filderstädter – personell betrachtet – einen dicken Fisch an der Angel. Doch dieser Fisch lässt ausnahmsweise den Angler zappeln.

MTV Stuttgart – TSV Köngen (Samstag, 15.30 Uhr) Man kann sicherlich ausdauernd darüber diskutieren, ob der MTV Stuttgart in der Spielzeit 2025/2026 erfolgreicher hätte sein können. Aber eines war die am Samstag endende Saison für den Club vom Kräherwald mit Sicherheit nicht: langweilig. Und daran wird sich auch an diesem Wochenende nichts ändern. Denn da spielt der MTV, der am vergangenen Spieltag durch eine 1:6-Pleite beim Schlusslicht FV Sontheim die letzte Option auf eine Rettung verzockt hat, im Aufstiegsrennen Zünglein an der Waage. Zudem sind inzwischen einige weitere Personalien geklärt – und einen ganz speziellen Rekord hat der angehende Bezirksligist auch noch geknackt.

Doch der Reihe nach: Der TSV Köngen, an 17 von bislang 29 Spieltagen auf Rang eins, gastiert bei den Stuttgartern. Der Meistertitel ist für die Gäste zwar inzwischen an den TSV Ehningen verloren. Doch nun geht es für sie um die Sicherung von Platz zwei und damit die Teilnahme an der Relegation. Diese wäre den Köngener bei einem Abschlusssieg nicht mehr zu nehmen. Andernfalls könnten der TSGV Waldstetten (zwei Punkte Rückstand) und auch der TSV Bernhausen (drei Punkte Rückstand) noch vorbeiziehen. Beide haben eine bessere Tordifferenz. Leicht machen werden es die Stuttgarter ihrem Gegner nicht: „Wir haben uns drei Jahre lang teuer verkauft und wollen das auch bei unserem vorläufig letzten Landesligaspiel tun“, verspricht der Spielleiter Luca Luchetta.

Der Verteidiger Din Redzic (rechts) steht als weiterer Abgang fest. Foto: Günter Bergmann

Zumal es für einige MTV-Kicker der letzte Einsatz für den Club sein wird: Neben den bereits bekannten Abgängen Mertcan Özocak (TSV Bernhausen), Philipp Weippert (Karriereende), Sebastian Oehme und Lion Janzen (beide TSV Ehningen) werden auch Moritz Walz (SV Fellbach), Din Redzic (TSV Weilimdorf?) und Joel-Noah Graham (Ziel unbekannt) den Verein verlassen. Bei Egzon Sufaj muss sich erst noch zeigen, ob er in Folge eines Knorpelschadens im Knie überhaupt weiter Fußball spielen kann. Noch offen ist, ob sich Denzel Debrah für einen Verbleib entscheidet. Das wiederum hat der Leistungsträger Filip Primorac inzwischen getan. Er wird ebenso wie Tayfun Inal auch in der kommenden Runde das Trikot des MTV tragen. Einziger Wermutstropfen: Primorac kann berufsbedingt vermutlich erst im Herbst wieder ins Spielgeschehen einsteigen. Der Rest des Kaders hatte schon zuvor sein Ja-Wort gegeben.

Darüber hinaus deutet einiges darauf hin, dass der MTV Stuttgart die entstehenden personellen Lücken weitgehend wird schließen können: „Wir haben schon mündliche Zusagen“, sagt Luchetta. „Drei bis fünf Neuzugänge sind sehr wahrscheinlich, allerdings suchen wir noch Verstärkung auf der offensiven Außenbahn.“

Derweil hat der Tabellenvierzehnte im Tor Rekordverdächtiges geschafft. Am vergangenen Wochenende stand der A-Jugend-Keeper Alexandros Karanis im Kasten, da Philipp Wagner im Urlaub weilte. Damit hat die Mannschaft vom Kräherwald in der laufenden Runde sieben (!) verschiedene Torhüter im Einsatz gehabt: Khalil Lalo, Carl-Anders Zimmermann, Fabian Rottmann, Heiner Kaschner, Niklas Wegner, Wagner und eben Karanis, der den Posten zwischen den Pfosten im letzten Saisonspiel wieder an Wagner abgeben wird.

1. FC Eislingen – TSV Plattenhardt (Samstag, 15.30 Uhr)

Es mag ein bisschen verwundern, dass ein ganz heißer Wunschkandidat des TSV Plattenhardt ein 33-jähriger Abwehrspieler ist, der in seiner aktiven Karriere gerade einmal ein einziges Spiel in der Bezirksliga bestritten hat. Und zwar in der Saison 2014/2015, seinerzeit im Trikot des SSV Reutlingen II. „Wir wollen ihm keinen Druck machen, aber wir hätten ihn wirklich schrecklich gerne bei uns an Bord“, sagt Plattenhardts Abteilungsleiter Sascha Krammer. Gemeint ist Denis Lübke, dessen Name im Weilerhau wie berichtet seit längerem auf dem Zettel steht.

Dass die Filderclub diesen einen Fußballer so gerne in seinen Reihen wissen will, hat zweierlei Gründe: Erstens, weil er alle anderen Spiele in seiner Karriere für den SSV Reutlingen und den 1. Göppinger SV in Ober- und Regionalliga bestritten hat, also über reichlich höherklassige Erfahrung verfügt. Zweitens, weil Lübke zusammen mit dem aktuellen Spielertrainer Pierre Eiberger eine Spielertrainer-Doppelspitze bilden soll. Dies natürlich mit dem Hintergedanken, dass unter der fachkundigen Führung des routinierten Duos eine schnelle Rückkehr in die Landesliga gelingt. Bisher war für Lübke eher an eine Assistentenrolle gedacht, nun werfen die Plattenhardter mit der Aussicht auf den Chefposten zusammen mit Eiberger einen zusätzlichen Köder aus.

Doch noch zögert der Umworbene, der mit seinem aktuellen Verein Göppingen ebenfalls abgestiegen ist. „Er macht seinen Verbleib dort davon abhängig, ob dort ein konkurrenzfähiger Kader zusammengestellt wird“, sagt Krammer, der die Chance auf einen Verpflichtung von Lübke – der ein ehemaliger Teamkollege von seinem künftigen Trainer-Partner Eiberger aus Reutlinger Zeiten ist – auf 50:50 schätzt. Momentan weilt Lübke im Urlaub in Griechenland. „Wenn er zurück ist, sehen wir weiter“, sagt Krammer.

Weiter ist der TSV Plattenhardt in Sachen restlicher Kaderplanung: Neben Kristian Grbic, Nemanja Markovic (beide SV Böblingen), Aristidis Perhanidis (SV Fellbach) und Ekrem Servi (TSV Bernhausen) wird nur noch ein Spieler aussteigen. Kevin Rippler will aus beruflichen Gründen kürzertreten. „Wir arbeiten noch daran, ihn davon zu überzeugen, dass er in der zweiten oder dritten Mannschaft weitermacht“, sagt Krammer. Der Rest des Kaders bleibt wie berichtet auf den Höhen des Weilerhau – und hat für das vorläufig letzte Landesligaspiel vom Abteilungsleiter einen Auftrag bekommen: „Wir wollen uns mit einem Sieg aus dieser Klasse verabschieden.“

Dass dies gegen den 1. FC Eislingen gelingen kann, ist ja schon bewiesen. Das Hinspiel gewannen die Plattenhardter mit 2:0. Zu stoppen gilt es beim Tabellenfünften, der lange gar vom Durchmarsch in die Verbandsliga träumen durfte, vor allem den Torjäger Aykut Durna. Jener führt mit 28 Saisontoren die Schützenliste der Staffel an.

TSV Bernhausen – FV Neuhausen (Samstag, 15.30 Uhr)

Vorschau siehe hier.

TSV Bad Boll – TV Echterdingen (Samstag, 15.30 Uhr)

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