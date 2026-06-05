Fußball-Landesliga: Das lange Warten des TSV Plattenhardt auf den Spielertrainer-Wunschkandidaten

Kommt er? Kommt er nicht? Vor dem letzten Spieltag ist weiterhin offen, ob der Filderclub namhaften Zuschlag erhält. Derweil wartet der MTV Stuttgart mit Rekordverdächtigem auf.
Sportlich betrachtet haben sich der MTV Stuttgart und der TSV Plattenhardt bereits vergangene Woche aus der Fußball-Landesliga verabschiedet. Aber die Runde am letzten Spieltag einfach auslaufen lassen, das ist zumindest für den MTV nicht drin. Schließlich wollen die Kräherwald-Kicker keine Wettbewerbsverzerrung betreiben – ihr Gegner TSV Köngen befindet sich noch in einem Dreikampf um die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation. Verkehrte Welt dagegen in Plattenhardt: Dort haben die Filderstädter – personell betrachtet – einen dicken Fisch an der Angel. Doch dieser Fisch lässt ausnahmsweise den Angler zappeln.