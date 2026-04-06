Fußball Landesliga: Das 1:1 – ein Stich ins Herz des SV Leonberg/Eltingen

Der SV Leonberg/Eltingen schwebt plötzlich in Abstiegsgefahr: Gegen Schlusslicht SGM Krumme Ebene kassiert das Team nach dem 1:0 kurz vor Schluss noch das 1:1 in der Nachspielzeit.
Die Enttäuschung im Lewa-Park war nach dem Schlusspfiff mit den Händen zu greifen. Nicht mal ein Schrei der Enttäuschung hallte über den Platz, nur gesenkte Köpfe waren zu sehen und betretene Stille zu vernehmen. Spielern und Verantwortlichen des SV Leonberg/Eltingen war bewusst, was für eine große Möglichkeit sie soeben im Duell gegen das Tabellenschlusslicht SGM Krumme Ebene liegen gelassen hatten.