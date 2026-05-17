Fußball-Landesliga: „Blutleer, unterirdisch“ – TSV Plattenhardt nach Kellerduell-Pleite vor Abstieg

Auch beim abgeschlagenen Tabellenletzten Sontheim gelingt den Filderstädtern nicht die erhoffte Wende. Beim 0:2 hat der Spielertrainer Eiberger einen ungewöhnlichen Auftritt.
War’s das schon? Sicher ist: Nun bräuchte es schon eines der viel zitierten Fußballwunder, wenn beim TSV Plattenhardt die Landesliga-Lichter nicht ausgehen sollen. Nach der 0:2-Schlappe am Samstag beim abgeschlagenen Tabellenletzten FV Sontheim/Brenz stehen die Filderstädter vor dem Abstieg. „Ein blutleerer Auftritt. Die Mannschaft hat alles vermissen lassen, was es in unserer Situation gebraucht hätte“, zieht der Spielertrainer Pierre Eiberger ein ernüchterndes Fazit.