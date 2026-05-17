Fußball-Landesliga: „Blutleer, unterirdisch“ – TSV Plattenhardt nach Kellerduell-Pleite vor Abstieg

War’s das schon? Sicher ist: Nun bräuchte es schon eines der viel zitierten Fußballwunder, wenn beim TSV Plattenhardt die Landesliga-Lichter nicht ausgehen sollen. Nach der 0:2-Schlappe am Samstag beim abgeschlagenen Tabellenletzten FV Sontheim/Brenz stehen die Filderstädter vor dem Abstieg. „Ein blutleerer Auftritt. Die Mannschaft hat alles vermissen lassen, was es in unserer Situation gebraucht hätte“, zieht der Spielertrainer Pierre Eiberger ein ernüchterndes Fazit.

Für Eiberger selbst hatte es schon schlecht begonnen. Nachdem sich der rückenlädierte Coach für die vergangenen Spiele fit spritzen lassen hatte, ging diesmal nichts. Dass er sich für die Schlussviertelstunde dennoch einwechselte, war allein der Not geschuldet. „Wir wollten nicht mit einem Mann weniger auf dem Platz stehen. Bewegen konnte ich mich kaum“, berichtet Eiberger. Doch als der Torjäger Aristidis Perhanidis seinerseits verletzt vom Rasen musste, gab es im ausgedünnten Aufgebot keine andere Alternative mehr.

Freilich, zu diesem Zeitpunkt war die Nummer praktisch schon durch. Am Anfang hatte ein Perhanidis-Lattentreffer bei den Gästen noch Hoffnung genährt. Dann fingen sie sich durch Tobias Hörger und Edis Yoldas zwei Kontertore ein (40./63.) – bereits das erste war der Anfang vom Ende. Die zweite Hälfte? „Unterirdisch“, sagt Eiberger, „schlechte Körpersprache, keine Laufbereitschaft, keine richtige Zweikampfführung.“ Als erschwerend kommt das Restprogramm hinzu. TSV Köngen, TSV Bernhausen, 1. FC Eislingen – die drei verbleibenden Plattenhardter Gegner spielen alle noch um den Aufstieg.

TSV Plattenhardt seit achteinhalb Monaten ohne Auswärtssieg

Auswärts sind die Weilerhau-Kicker seit mittlerweile achteinhalb Monaten ohne Sieg (damals 1:0 in Sindelfingen). Was die aktuelle Niederlage noch bitterer macht: Ihr Gegner ist demgegenüber das mit Abstand heimschwächste Team der Liga. Aus ihren vorangegangenen 13 Heimspielen dieser Saison hatten die Sontheimer lediglich vier von 39 möglichen Punkten geholt. Nun fungierten Eiberger und die Seinen als unfreiwillige Bilanzaufbesserer.

Plattenhardter „Spieler des Spiels“

Giuliano Soddu (Nominierungen: 2). Damit kein Missverständnis aufkommt: Wirklich in Form war bei den Gästen keiner. Der Winterzugang Soddu überzeugte aber immerhin mit unermüdlichem Einsatz – damit stellte er im eigenen Team eine diesmalige Ausnahme dar.

FV Sontheim/Brenz: Ebert – Gölz, Gentner, Samuel Mack (43. Kastler), Hörger – Oberling (66. Wykydal), Schnürch – Urban (80. Mühlberger), Rembold (60. Gläser), Matuschek – Yoldas (84. Elias Mack).

TSV Plattenhardt: Grbic – Gyselincks, Markovic, Grun, Hornung – Soddu, Blazek, Zugac (73. Gruber) – Servi (53. Boketsu), Perhanidis (78. Eiberger), Moll (61. Hörz).