Fußball-Landesliga: Blitztor, Rot – und zwei der Bernhausener Aussteiger als Derby-Unglücksraben

Der TSV Bernhausen unterliegt dem TV Echterdingen im Brisanzspiel mit 0:2 – für den neuen Gästetrainer Heisig wiederum ein perfekter Einstand. Einer der Seinen erhält ein Extralob.
Am Ende schien Daniel Heisig für einen Moment orientierungslos. Wohin mit der Freude? Alte Weggefährten begrüßen, die bereits zum Gratulieren warteten? Oder sich gleich der Presse stellen? Oder erst einmal mit der eigenen Mannschaft feiern? Jene hüpfte singend im Kreis. „Derbysieger, Derbysieger, Derbysieger“, hallte es aus dem Hintergrund.