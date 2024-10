Fußball Landesliga: Blitzstart und zwei Platzverweise erleichtern den Erfolg

1 Janis Lamatsch verwandelte für die SKV Rutesheim souverän einen Foulelfmeter zur 2:0-Führung. Foto: Andreas Gorr

Die SKV Rutesheim bezwingt den GSV Pleidelsheim in der Landesliga mit 4:1 (2:0). Die Gäste hadern mit dem Schiedsrichter, der gleich zwei GSV-Akteure mit roten Karten vom Platz stellt.











Link kopiert



In der vergangenen Woche nach dem 1:1 beim bis dato punktlosen Tabellenschlusslicht Croatia Bietigheim war sie wieder aufgetaucht – die Problematik der Chancenverwertung, die die SKV Rutesheim in dieser Landesligasaison schon so einige Punkte gekostet hat. Immerhin: Dieses Thema stellte sich in der Begegnung gegen den GSV Pleidelsheim am Freitagabend nicht.