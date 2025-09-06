Fußball Landesliga: Bitterer Sieg für SKV Rutesheim: Helikopter-Einsatz und Rote Karte

Der Fußball-Landesligist verteidigt Tabellenführung mit 2:0 über den GSV Pleidelsheim – die SKV verliert einen Mann mit schwerer Verletzung und einen nach Rot.
Es war ein hartes Stück Arbeit für die Fußballer der SKV Rutesheim, dieser mühevolle 2:0(0:0)-Sieg über Schlusslicht GSV Pleidelsheim. Markus Wellert hatte die Gastgeber im Sportpark Bühl vor 170 Zuschauern mit 1:0 in Führung gebracht (66.), der eingewechselte Gianluca Crepaldi machte dann mit dem 2:0 in der Nachspielzeit den Deckel auf den Dreier.