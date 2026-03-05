Fußball Landesliga: Beim TSV Heimerdingen zählen jetzt keine Ausreden mehr

Der TSV Heimerdingen kämpft gegen den Abstieg – Sportdirektor Daniel Riffert erläutert, warum kein Neuzugang verpflichtet wurde und dass das Vertrauen in den Coach besteht.
18 Punkte hat Verbandsliga-Absteiger TSV Heimerdingen auf dem Konto – wenn es dumm läuft, könnte der Club in die Bezirksliga durchgereicht werden. Sportdirektor Daniel Riffert hat Team und Trainer mit klaren Worten auf den Start im Jahr 2026 eingeschworen, der mit dem Spiel bei Tabellenführer FV Löchgau an diesem Freitag (19.30 Uhr) beginnt.