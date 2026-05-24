Fußball-Landesliga: Beim MTV Stuttgart deutet vieles auf Abschiedstour hin

Der MTV Stuttgart verliert das wichtige Heimspiel gegen den SV Böblingen nach schwachem Spiel mit 1:3.
Befindet sich der MTV Stuttgart nach der 1:3-Heimniederlage gegen die SV Böblingen auf Abschiedstour, neigt sich das Kapitel Fußball-Landesliga nach drei Jahren dem Ende? Zwei Spieltage vor Saisonschluss deutet vieles darauf hin. Der direkte Klassenverbleib ist nun unrealistisch (der SC Geislingen ist sechs Punkte und 20 Tore besser). Und auch zum möglichen Relegationsplatz klafft eine Vier-Punkte-Lücke. „Schwer vorstellbar, dass wir noch eine Chance haben“, sagt der Trainer Björn Lorer, „schon gar nicht, wenn ich mir die aktuelle Leistung anschaue. Das war definitiv zu wenig.“