Fußball-Landesliga: Beim MTV Stuttgart deutet vieles auf Abschiedstour hin

Der MTV Stuttgart verliert das wichtige Heimspiel gegen den SV Böblingen nach schwachem Spiel mit 1:3.

Befindet sich der MTV Stuttgart nach der 1:3-Heimniederlage gegen die SV Böblingen auf Abschiedstour, neigt sich das Kapitel Fußball-Landesliga nach drei Jahren dem Ende? Zwei Spieltage vor Saisonschluss deutet vieles darauf hin. Der direkte Klassenverbleib ist nun unrealistisch (der SC Geislingen ist sechs Punkte und 20 Tore besser). Und auch zum möglichen Relegationsplatz klafft eine Vier-Punkte-Lücke. „Schwer vorstellbar, dass wir noch eine Chance haben“, sagt der Trainer Björn Lorer, „schon gar nicht, wenn ich mir die aktuelle Leistung anschaue. Das war definitiv zu wenig.“

Insgesamt sei seine Mannschaft zu behäbig gewesen. Besonders enttäuscht war der scheidende Coach von seinen Leistungsträgern. „Sie haben nicht geliefert, sind zu großen Formschwankungen ausgesetzt, was sich schon die ganze Runde durchzieht.“ Dabei lief für die Stuttgarter, bei denen von den DFB-Pokal-Berlin-Fahrern Dominik Hug, Daniel Mägerle und Philipp Weippert die beiden Letztgenannten rechtzeitig zurückkehrten und in der Startelf standen, zunächst alles nach Plan.

Der Torjäger Raphael Hahn scheiterte noch am Schlussmann Maurice Zivny, doch Filip Primorac staubte zur Führung ab (22.). Im weiteren Spielverlauf hatten die Platzherren zwar gute Umschaltmomente, „verdribbelten sich aber oft, waren im Abspiel zu schlampig oder trafen die falschen Entscheidungen“, berichtet Lorer.

Im zweiten Abschnitt schwanden dann die Kräfte bei den Seinen und die Gäste nutzten dies aus. Oliab Calemba traf nach 60 Minuten zum Ausgleich. Und per Doppelschlag besiegelte der eingewechselte Adrian Körtge Corral das MTV-Schicksal.

MTV-Spieler des Spiels

Filip Primorac (Nominierung: 1) war einer der wenigen im Team des MTV, der an seine normale Form anknüpfte. Der Routinier gab nie auf, versuchte alles und erzielte ja auch noch den zwischenzeitlichen Führungstreffer.

MTV Stuttgart: Wagner – Wiese, Weippert (59. Carbone), Rudolph, Mägerle – Triantafillou (69. Trabelsi), Primorac, Inal (81. Henke), Graham (87. Al-Saadi) – Lukic (76. Flach), Hahn.

ZSV Böblingen:ivny – Stöckle, Hamann, Häßler – Calemba (85. Salihu), Hlebec, Torres, Dodoli (90. Bock), Gkiagkiaev (71. Körtge Corral), Traub – Özpinar (46. Cilhüseyin).