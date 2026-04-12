Fußball-Landesliga: Bailerle erzielt Siegtor für TSV Weilimdorf und lässt die Eckfahne leiden

„Ein perfekter Tag, alle Akteure waren voll fokussiert und haben alles gegeben, manche musste ich mit Krämpfen auswechseln“, berichtet Stierle, der sich auch über einen gegentorfreien Spieltag freute. Die Defensive sei wie in der Vorwoche beim Sieg über Hofherrnweiler kompakt gestanden, habe nur wenig zugelassen. Andererseits funktionierte erneut die Offensivabteilung, erspielten sich die Gäste die ein oder andere gute Möglichkeit. Jedoch dauerte es bis zur 89. Minute, ehe der erlösende Torschrei folgte. Der eingewechselte Tamer-Harun Fara schlug den Ball zu Terry Offei auf den Flügel. Dieser gewann das Duell gegen seinen Gegenspieler und rasselte mit dem Gastgeber-Keeper Patrick Benz zusammen, von dem aus der Ball vor die Füße von Daniel Baierle rollte. Dieser nahm aus 30 Metern Maß und traf ins verwaiste Gehäuse zum Tor des Tages. Der späte Gästesiegtreffer hatte auch Folgen für die Eckfahne. Diese brach ab, nachdem um sie herum der kollektive Weilimdorfer Freudentanz stattfand und Schütze Baierle gegen sie trat. Die folgende Gelbe Karte konnte dieser verkraften.