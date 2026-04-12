Fußball-Landesliga: Baierle erzielt Siegtor für TSV Weilimdorf und lässt die Eckfahne leiden

Der Stürmer erzielt für den Fußball-Verbandsligisten beim VfB Friedrichshafen das Tor des Tages.
Gleich mehrere Stunden saßen die Fußballer des TSV Weilimdorf samt Trainer, Betreuer und Fans im Reisebus zum Spiel beim VfB Friedrichshafen. Trainer Oliver Stierle machte seiner Truppe dementsprechend auch während der Woche eine klare Ansage: „Jungs, das wird keine Kaffeefahrt, nehmt die Sache ernst.“ Und seine Worte kamen bei seinen Spielern an. Anstatt Heizdecken sackten die Seinen drei Punkte ein, gewannen 1:0 und haben weiter gute Chancen auf den Klassenverbleib.