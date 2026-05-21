Nach dem späten K.-o. gegen Köngen steht der TSV Bernhausen vor dem nächsten Topspiel. In Bad Boll soll der Anschluss an die Spitze bleiben – und die Vorfreude auf Berlin wachsen.
Ist der Aufstiegszug schon ohne den TSV Bernhausen abgefahren? Nach dem bitteren Nachspielzeit-K.-o. im Spitzenspiel gegen den TSV Köngen (1:2) am vergangenen Sonntag beträgt der Rückstand zum Tabellenzweiten mittlerweile vier Punkte. Zu Spitzenreiter Ehningen sind es sogar sechs Zähler. An diesem Freitagabend (18.30 Uhr) steht für die Bernhausener das nächste Topspiel an. Auswärtsgegner ist der punktgleiche TSV Bad Boll.